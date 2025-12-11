Оренбуржье и РЖД планируют скоростные поезда и новый логистический хаб

Стратегический диалог

В Законодательном Собрании Оренбургской области состоялось ключевое совещание, посвященное будущему транспортной системы региона. Главной темой повестки стала Южно-Уральская железная дорога и перспективы ее интеграции в экономику области.

В дискуссии приняли участие топ-менеджеры магистрали и представители власти. Делегацию железнодорожников возглавил первый замначальника ЮУЖД по экономике Евгений Селецкий. Со стороны региона в диалоге участвовали вице-спикер Заксобрания Александр Куниловский и и.о. главы Оренбурга Альберт Юмадилов.

Рост пассажиропотока и новые маршруты

Совместная работа ведомств уже принесла ощутимые плоды. За 11 месяцев текущего года станции региона обслужили более 2 миллионов пассажиров, что превышает прошлогодние показатели на 2%.

Особенно востребованным оказалось пригородное сообщение. Электричками воспользовались 1,336 млн человек. Рост в этом сегменте составил 3,5%.

На встрече обсуждались амбициозные планы по расширению маршрутной сети. В частности, рассматривается запуск скоростного поезда между Орском и Челябинском.

Кроме того, стороны прорабатывают возможность открытия прямого сообщения Оренбург – Казань. Также планируется увеличить частоту рейсов на популярном направлении Оренбург – Орск.

Туризм и городская среда

Особое внимание участники уделили туристическому потенциалу. В 2025 году успешно курсировал тематический поезд в Волгоград.

В 2026 году регион присоединится к федеральному проекту «Космические выходные». Специальный туристический состав пройдет по маршруту Москва – Самара – Оренбург – Саранск.

Диалог коснулся и инфраструктуры областного центра. Железнодорожники и мэрия обсуждают благоустройство привокзальной площади Оренбурга.

Также на повестке дня стоит вопрос продажи городу территории бывшего шпалопропиточного завода. Это позволит муниципалитету ревитализировать промышленную зону.

Логистический поворот на Восток

Важнейшей частью встречи стало обсуждение грузоперевозок. Южно-Уральская железная дорога играет ключевую роль в проекте транспортно-логистического терминала «Шелковый путь» и развитии особой экономической зоны.

По прогнозам, к концу года объем погрузки в регионе достигнет 22 миллионов тонн. Евгений Селецкий отметил высокий транзитный потенциал области.

По словам топ-менеджера, регион становится стратегическим хабом. Растут потоки контейнерных грузов, следующих через Среднюю Азию в направлении Китая и Персидского залива.

В заключение Селецкий поблагодарил власти за конструктивное сотрудничество. Он подчеркнул готовность компании инвестировать в проекты, улучшающие качество жизни оренбуржцев.