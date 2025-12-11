Праздник приближается: Оренбург выделил миллионы на новогоднюю атмосферу

Подготовка к сезону

Власти Оренбурга утвердили смету на предстоящие праздники. Городской бюджет выделит почти 12 миллионов рублей на встречу 2026 года и Рождества.

Средства пойдут на технические и декоративные работы. В новогоднее оформление Оренбурга включены монтаж елок, создание фотозон и организация уличных гуляний.

Бюджет на новогоднее оформление Оренбурга

Основная часть суммы, 11,9 млн рублей, покроет ремонт существующего оборудования. Специалисты восстановят световые консоли, приобретенные в 2023 году за 84 миллиона.

Также рабочие обновят уличную иллюминацию. Ремонту подлежат световые занавесы, декоративные шары и конструкции в виде снежинок.

Кроме того, город закажет новую печатную продукцию. На рекламных щитах разместят праздничные баннеры и поздравительные открытки.

Обновление локаций

Центром торжеств традиционно станет площадь имени Ленина. Здесь возведут праздничный городок с новыми элементами декора.

Подрядчики установят цифры «6» и световую арку «2026». Композицию дополнят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, выполненные из прочного стеклопластика.

Изменения коснутся и других районов. Например, в Южном округе жителей порадуют новыми фотозонами с фигурами снеговиков.

График мероприятий и главная ночь

Праздничный марафон стартует 20 декабря. В этот день на площади заработает городок с маркетом еды, катком и аттракционами.

Огни на главной городской елке зажгутся 26 декабря в 19:00. Развлекательные площадки будут принимать гостей ежедневно.

В саму новогоднюю ночь, 31 декабря, формат празднования будет сдержанным. Администрация города решила отказаться от запуска фейерверка.

Вместо салюта на площади установят большой LED-экран. На нем будут транслировать обращение президента Владимира Путина.

Народные гуляния продлятся до 04:00 утра 1 января. Локальные елки также откроются в округах, где пройдут детские акции и представления.