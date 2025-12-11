Российский нефтегаз: в приоритете — промышленная безопасность

Нефтегазовый производственный цикл традиционно отличается высокими рисками в сфере промышленной безопасности, что обусловливает её приоритетное значение для развития отрасли. Цена ошибки может быть очень велика: несмотря на устойчивый тренд снижения количества аварий, ежегодно во всём мире происходят десятки инцидентов с гибелью людей и иными тяжёлыми последствиями.

Дополнительные проблемы создаёт усложнение условий добычи, связанное с постепенным истощением «лёгких» месторождений. Доля трудноизвлекаемых запасов быстро и неуклонно растёт: по оценке первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, в 2024 году она составляла две трети запасов, а к 2030 году может вырасти до четырёх пятых. Следствием увеличения доли трудноизвлекаемых запасов становится расширение доли сложного горизонтального бурения, где меньше «запас по ошибке», а также возникают дополнительные сложности из-за нестабильных пластов, участков с высоким давлением, повышенной концентрации сероводорода и т. д. В таких условиях любая неточность в управлении процессом может привести к опасной ситуации.

Здесь необходим особый подход к безопасности. Причём речь идёт не только о технологиях, но и о принципиально новой парадигме, в рамках которой безопасность — не просто предмет отдельных проверок, а ключевой элемент всей структуры управления производственным процессом.

Инженер по телеметрии и автоматизации бурения Сергей Мишкевич (SergeyMishkevich) акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода, учитывающего и технологический, и человеческий факторы. «Технологии не заменяют человека. Но они уменьшают человеческий фактор там, где последствия ошибки слишком высоки», — отмечает специалист в интервью trud.ru. Качественная настройка телеметрии и каналов позволяет оперативно и точно фиксировать отклонения от нормы и передавать информацию оператору, который получает возможность своевременно отреагировать, поясняет Сергей Мишкевич. Таким образом, инженер по данным и телеметрии становится одним из ключевых участников системы безопасности, обеспечивая связку технологий и производственных решений.

За последние годы Ростехнадзором и другими ведомствами проделана значительная работа по повышению уровня безопасности в нефтегазовом секторе, в том числе при буровых работах. Разработаны методические рекомендации по анализу опасностей и оценке риска аварий, отвечающие новым реалиям, внедряется риск-ориентированный подход, поддерживается развитие цифровых систем мониторинга. Однако регламенты и нормы сами по себе не могут предотвратить аварию: необходимо, чтобы культура безопасности стала неотъемлемой частью профессиональной культуры каждого участника производственного процесса — от топ-менеджера до помощника буровика.