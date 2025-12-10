Оренбуржец стал ответчиком по делу Долиной после взлома данных

Случайное открытие на госпортале

Житель Оренбургской области Василий К. столкнулся с неожиданной финансовой претензией. Мужчина обнаружил крупную задолженность через уведомление на портале «Госуслуги».

Документы указывали на уже состоявшееся судебное заседание. Мужчина не получал повесток и не присутствовал на слушаниях. Решение суда обязало его выплатить значительную сумму.

Суть обвинений и решение суда

Дело рассматривал Йошкар-Олинский городской суд в Республике Марий Эл. Согласно материалам, неизвестные открыли банковский счет на имя оренбуржца.

Весной 2024 года, 19 апреля, на этот счет поступил перевод. Отправителем значилась певица Лариса Долина, а сумма составила 4 миллиона рублей.

В назначении платежа указывалась «оплата услуг». Суд квалифицировал этот перевод как «неосновательное обогащение».

Судья постановил взыскать с К. всю сумму перевода. Дополнительно начислены проценты за пользование чужими средствами.

Общий долг превысил 4,5 миллиона рублей. Это решение стало частью расследования, известного как мошенничество с Ларисой Долиной.

Позиция защиты: «Я ничего не знал»

Василий К. категорически отрицает свою вину. Он утверждает, что мошенники использовали его персональные данные без разрешения.

Мужчина никогда не посещал Йошкар-Олу. Он не имел доступа к указанному счету и не снимал поступившие деньги.

О судебном процессе он узнал только после начала исполнительного производства. Приставы начали принудительное списание средств с его личных карт.

Пострадавший уверяет, что его аккаунт на «Госуслугах» оставался под защитой. Механизм утечка данных для открытия счета пока остается неясным.

Масштаб преступной схемы

Этот инцидент проливает свет на сложные схемы киберпреступников. Следствие выявило хищение у певицы в общей сложности около 200 миллионов рублей.

Преступники дробили украденные суммы. Деньги расходились мелкими траншами по картам десятков подставных лиц по всей стране.

Таких людей на сленге называют «дропперами». К.оказался одним из десяти ответчиков, с которых взыскивают транзитные переводы.

Суды квалифицируют эти действия как неосновательное обогащение получателей. География ответчиков обширна и охватывает разные регионы России.

Самый крупный иск предъявлен жителю Тольятти. С 21-летнего молодого человека требуют вернуть 13,5 миллионов рублей в рамках того же дела.