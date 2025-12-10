Уральская Сталь вновь запускает благотворительную акцию «Ёлка Хороших дел»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») в пятый раз проводит предновогоднюю благотворительную акцию по сбору детских подарков «Ёлка Хороших дел».

Акция проводится силами волонтёров комбината при активном участии руководителей и работников предприятия и компании. Ежегодно мероприятие помогает сделать счастливыми более 150 детей из многодетных семей и специализированных учреждений Новотроицка и Орска.

Чтобы присоединиться к команде «Хороших дел» и стать добрым волшебником, необходимо посетить официальный сайт акции, прочитать детские письма с просьбами к Деду Морозу и выбрать то, которое можно исполнить. Купленный подарок необходимо передать в дирекцию по социальным вопросам до 22 декабря в кабинет №605 Управления комбината на Заводской-1.

Также на сайте предусмотрена «кнопка добра» для пожертвований Центру помощи животным «Джульбарс». Презенты подопечным и товары на их содержание также можно принести в указанный пункт приёма подарков.

29 декабря в Центре развития творчества детей и юношества на Советской-138а Уральская Сталь организует праздничную программу с участием сказочных персонажей, где дети и получат подарки от своих персональных волшебников.

По всем вопросам обращаться на эл. почту: info@елка-хороших-дел.рф или по телефону кураторам акции: +7 (3537) 66-71-96, +7-909-612-87-13.