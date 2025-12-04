Новотроицкие студенты получили стипендии Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») отметил корпоративными стипендиями самых успешных студентов базовых учебных заведениях – новотроицкого политехнического колледжа (НПК) и филиала НИТУ МИСИС.

На торжественных собраниях в образовательных учреждениях ребятам свидетельства о присуждении стипендий вручил директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин.

Программа назначения корпоративных стипендий для студентов базовых учебных заведений комбината действует почти двадцать лет. Комбинат дважды в год, по итогам семестров, поощряет наиболее отличившихся студентов за успехи в учёбе и социальную активность. В этот раз отмечены 38 учащихся новотроицкого политехнического колледжа, размер выплат для которых составил от 7 до 14 тысяч рублей. Стипендии для 25 отличников из новотроицкого филиала МИСИС — от 13 до 23 тысяч рублей.

Уральская Сталь создаёт уникальные возможности для развития будущих металлургов. Помогает укреплять материально-техническую базу НПК И НФ НИТУ МИСИС. А ещё – студенты участвуют в корпоративных конференциях, форумах, тренингах, конкурсах и даже в спортивных турнирах.