Сложная операция спасла жизнь сенегальцу

Семья из Сенегала искала квалифицированного хирурга по всему миру. Молодому человеку, Салль Бойе Дарау, требовалась срочная трансплантация почки.

Шанс на здоровую жизнь ему подарили в России. Сложную процедуру согласились провести в Оренбургском центре хирургии и травматологии.

Визит приобрел дипломатический статус. Вместе с необычным пациентом в регион прибыла делегация во главе с послом Сенегала.

Медицинский вызов

Операция состоялась всего несколько дней назад. Несмотря на это, Салль Бойе Дарау уже уверенно встает на ноги.

Хирургическую бригаду возглавил Александр Селютин. Врачи столкнулись с непростой задачей из-за анатомических особенностей пациента.

Однако вмешательство прошло успешно. Пересаженная почка заработала мгновенно.

Сенегальцу больше не требуется изнурительный гемодиализ. Его брат, выступивший донором, также чувствует себя хорошо.

Инновационный подход

Александр Селютин раскрыл детали процедуры. Донорский этап осуществляется с помощью лапароскопии.

Этот метод гарантирует максимальную безопасность. Кроме того, он ускоряет реабилитацию.

Родственник, ставший донором, начинает восстанавливаться быстро. Обычно это происходит уже на вторые сутки после операции.

Региональное лидерство

Оренбургский центр удерживает лидирующие позиции в стране. Учреждение специализируется на родственной пересадке органов.

По количеству таких операций регион уступает лишь одному учреждению. Это федеральный центр трансплантации им. В.И. Шумакова.

Таким образом, трансплантация почки в Оренбурге становится доступной даже для международных пациентов.