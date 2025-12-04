Оренбургские герои войны: выставка фонда «Евразия» едет в Ульяновск

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» готовится к финалу важного проекта. На следующей неделе делегация посетит Ульяновск.

Это заключительный этап инициативы Года Победы. Проект носит название «Девятаев, Джалиль, Матросов, Шморель: всех ли помним, всех ли знаем?».

Открытие экспозиции

Мероприятия стартуют во вторник, 10 декабря. Местом встречи станет Дворец книги — областная библиотека имени Ленина.

Здесь оренбургские герои войны станут центральной темой обсуждения. В 13:00 организаторы откроют передвижную выставку.

Она посвящена Александру Шморелю. Экспозиция раскрывает его как студента, патриота и святого.

Турне должно было завершиться в октябре. Однако Фонд Президентских грантов согласовал его продление до Ульяновска.

Ранее выставка успешно прошла во Владимирской области. Теперь она войдет в ульяновскую «Декаду отечественной истории».

Кроме того, фонд передаст книги местным библиотекам. Посетители также увидят документальные сюжеты из цикла «Наши люди».

Встреча с историей

В читальном зале Дворца книги выступит Игорь Храмов. Он является президентом фонда «Евразия».

Историк и журналист встретится со школьниками города. Храмов расскажет о судьбах выдающихся личностей.

Речь пойдет о выпускнике оренбургской «летки» Михаиле Девятаеве. Также вспомнят татарского поэта Мусу Джалиля.

Особое внимание уделят Александру Матросову. Он ушел на фронт именно из-под Оренбурга.

Наконец, лектор расскажет о герое-антифашисте Шмореле. Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Книжная ярмарка и дары

Мероприятия продолжатся 11 декабря. В этот день Ульяновск принимает Всероссийскую книжную ярмарку.

Ее девиз в этом году — «Герои на все времена». Оренбургские герои войны снова окажутся в центре внимания.

В 10:00 Игорь Храмов встретится с библиотекарями области. Он вручит каждой библиотеке комплекты ценных книг.

В наборы войдет биография Александра Шмореля. Книга выпущена в серии «Жизнь замечательных людей».

Также фонды пополнят «Моабитские тетради» Джалиля. Важным даром станет книга «Софья Леонидовна. Оренбургский след».

Наследие Симонова

Это издание посвящено смоленскому подполью 1941 года. Его авторы — Константин и Алексей Симоновы.

Как глава издательства, Храмов поделится историей создания книги. Работа велась совместно с сыном легендарного писателя.

Семья отмечала 110-летие Симонова совсем недавно, 28 ноября.

Слушатели узнают, почему писатель посвятил повесть своей тете. Речь идет о Софье Леонидовне Оболенской.

Вход на все события свободный.