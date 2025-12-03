«Хуагэ» под подозрением: Банк России раскрыл схему новой пирамиды

Предупреждение регулятора

Банк России вынес серьезное предупреждение жителям Оренбурга и других регионов. Регулятор обнаружил признаки мошенничества в работе организации «Хуагэ».

Эта группа, также известная как Lemon Mall, активно привлекает средства граждан. Информация о подозрительной структуре уже внесена в официальный предупредительный список ЦБ.

Иллюзия успешного маркетплейса

Схема обмана построена на принципах сетевого маркетинга. Организаторы призывают вкладывать деньги в якобы строящийся маркетплейс.

Участникам обещают аномально высокую доходность. Однако, вход в проект требует обязательного предварительного взноса. Кроме того, финансовая пирамида «Хуагэ» настаивает на агрессивном привлечении новичков.

Механика обмана через Telegram

Денежные переводы маскируются под оплату уникальной китайской косметики. Взаимодействие с потенциальными жертвами происходит исключительно в закрытых Telegram-каналах.

Администраторы утверждают, что их фирма — часть иностранного конгломерата. Они заявляют о владении заводами в Китае. Легенда гласит, что новый маркетплейс создается для сбыта этой продукции.

Ловушка с картами и дивидендами

Инвесторам предлагают купить «карту маркетплейса» заранее. Организаторы уверяют, что позже на эту сумму можно будет набрать товаров по себестоимости.

Покупка карты преподносится как инвестиция. Владельцам гарантируют ежегодные дивиденды. За вербовку новых участников обещают дополнительные бонусы. Однако реальной инвестиционной деятельности компания не ведет.

Мнение экспертов

Представители Отделения Банка России по Оренбургской области категоричны в своей оценке. Они называют проект типичной мошеннической схемой без юридических гарантий.