Наши Стальные Мамы: С Праздником!

Дорогие наши мамы и бабушки!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днем матери!

В металлургии мы ценим прочность и надежность. И в вас, наши дорогие, мы видим эти же качества, но облачённые в бесконечную нежность и любовь. Вы – настоящая опора для своих семей, для нашего коллектива, для города и для страны. Ваша внутренняя сила, способная смягчить любую трудность, восхищает и вдохновляет нас. А ещё вы являетесь примером того, как можно успешно совмещать профессиональную ответственность и великое призвание быть матерью.

В этот светлый праздник желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена теплом, радостью и гордостью за детей и внуков. Пусть ваш семейный очаг всегда будет полной чашей, а на работе окружает надёжная поддержка коллег и руководства. Крепкого вам здоровья и долголетия, душевного спокойствия и огромного счастья, которое вы так щедро дарите нам!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв