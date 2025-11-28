-3 C
Оренбург
29 ноября 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Наши Стальные Мамы: С Праздником!

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Дорогие наши мамы и бабушки!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днем матери!

В металлургии мы ценим прочность и надежность. И в вас, наши дорогие, мы видим эти же качества, но облачённые в бесконечную нежность и любовь. Вы – настоящая опора для своих семей, для нашего коллектива, для города и для страны. Ваша внутренняя сила, способная смягчить любую трудность, восхищает и вдохновляет нас. А ещё вы являетесь примером того, как можно успешно совмещать профессиональную ответственность и великое призвание быть матерью.

В этот светлый праздник желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена теплом, радостью и гордостью за детей и внуков. Пусть ваш семейный очаг всегда будет полной чашей, а на работе окружает надёжная поддержка коллег и руководства. Крепкого вам здоровья и долголетия, душевного спокойствия и огромного счастья, которое вы так щедро дарите нам!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв

Предыдущая новость
19-летней жительнице Оренбурга ампутировали ногу после падения дерева

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.