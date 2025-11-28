19-летней жительнице Оренбурга ампутировали ногу после падения дерева

Падение дерева в Оренбурге обернулось тяжелыми последствиями для 19-летней жительницы города. Инцидент произошел утром 27 ноября во дворе дома на улице Промышленной. Сухой ствол рухнул на тротуар, где в этот момент проходила девушка.​

Хроника происшествия

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент трагедии. На кадрах видно, как массивное дерево падает на пешехода. Пострадавшая не успела отреагировать. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали критические повреждения. По данным местных СМИ, медикам пришлось ампутировать девушке ногу.​

Реакция властей и жителей

Жители дома №14 неоднократно сообщали в управляющую компанию об аварийном состоянии насаждений. Однако меры приняты не были. Теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.​

Врио мэра Альберт Юмадилов прокомментировал ситуацию. Он назвал случившееся «чудовищной ситуацией» и пообещал всестороннее расследование. Падение дерева в Оренбурге вновь подняло вопрос о качестве работы коммунальных служб города.​