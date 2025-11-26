«Смертельный марафон»: как эксперимент по похудению мог убить 30-летнего блогера

В Оренбурге произошла трагедия, которая потрясла местное спортивное сообщество. Известный 30-летний блогер и фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин скончался во сне. Предварительные данные указывают на остановку сердца как причину смерти.​

Нуянзин был известен своим нестандартным подходом к тренерской деятельности. Последние недели он проводил рискованный эксперимент над собственным телом, который, по мнению экспертов, мог стать фатальным.​

Смертельный марафон

Дмитрий Нуянзин запустил проект, целью которого была демонстрация эффективности его методики похудения. Тренер намеренно набирал вес, чтобы затем сбросить его вместе со своими учениками.​

В рамках этого челленджа он активно употреблял фастфуд и жирную пищу. Его вес превысил отметку в 100 килограммов. Нуянзин планировал набрать 25 лишних килограммов и избавиться от них до Нового года, мотивируя подписчиков личным примером.​

Кроме того, он ввел финансовую мотивацию для участников. Тренер обещал выплатить по 10 тысяч рублей каждому, кто сможет похудеть на 10% при исходном весе более 100 кг. Однако завершить этот эксперимент ему не удалось.​

Обстоятельства трагедии

Тело Дмитрия Нуянзина обнаружили в съемной посуточно квартире в Оренбурге. Знакомые тренера сообщили, что смерть наступила внезапно, во время сна.​

Накануне трагедии Дмитрий жаловался на плохое самочувствие. Он был вынужден отменить запланированные тренировки и собирался посетить врача.

Специалисты связывают остановку сердца с резкой нагрузкой на организм. Быстрый набор веса и чрезмерное потребление вредной пищи могли спровоцировать критический сбой в работе сердечно-сосудистой системы.​

Профессиональный путь

Дмитрий Нуянзин работал персональным тренером более девяти лет. Он специализировался на программах по снижению веса и набору мышечной массы.​

Его карьера не была безоблачной. В 2022 году он имел проблемы с законом, но после освобождения вернулся к активной спортивной деятельности. Недавно Дмитрий женился, и у него были большие планы на будущее, включая путешествия с супругой.​

Эта история служит мрачным напоминанием о рисках, связанных с радикальными изменениями образа жизни без должного медицинского контроля.

Чем опасны подобные «эксперименты» с весом

Резкий набор массы тела Быстрое увеличение веса, особенно за счёт фастфуда и большого количества жира/сахара, может: повышать артериальное давление; усиливать нагрузку на сердце; ухудшать работу сосудов; провоцировать аритмии.

Если есть скрытые проблемы (врождённые пороки, нарушения ритма, ишемическая болезнь), они могут проявиться резко и тяжело. «Маятниковые» диеты и марафоны Жёсткий набор, а затем стремительное похудение — это постоянный стресс для: сердечно‑сосудистой системы; гормонального фона; печени и поджелудочной железы.

Такие качели увеличивают риск сердечных событий и нарушений обмена веществ. Игнорирование симптомов Боли или дискомфорт в груди;

выраженная одышка;

сердцебиения, перебои;

резкая слабость, потливость, ощущение «что‑то не так».

При таких симптомах нужно не отменять тренировки «до завтра», а вызывать скорую или срочно обращаться к врачу.

Что важно помнить тем, кто худеет или набирает форму