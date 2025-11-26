-2 C
«Смертельный марафон»: как эксперимент по похудению мог убить 30-летнего блогера

Редакция Орен.Ру
В Оренбурге произошла трагедия, которая потрясла местное спортивное сообщество. Известный 30-летний блогер и фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин скончался во сне. Предварительные данные указывают на остановку сердца как причину смерти.​

Нуянзин был известен своим нестандартным подходом к тренерской деятельности. Последние недели он проводил рискованный эксперимент над собственным телом, который, по мнению экспертов, мог стать фатальным.​

Смертельный марафон

Дмитрий Нуянзин запустил проект, целью которого была демонстрация эффективности его методики похудения. Тренер намеренно набирал вес, чтобы затем сбросить его вместе со своими учениками.​

В рамках этого челленджа он активно употреблял фастфуд и жирную пищу. Его вес превысил отметку в 100 килограммов. Нуянзин планировал набрать 25 лишних килограммов и избавиться от них до Нового года, мотивируя подписчиков личным примером.​

Кроме того, он ввел финансовую мотивацию для участников. Тренер обещал выплатить по 10 тысяч рублей каждому, кто сможет похудеть на 10% при исходном весе более 100 кг. Однако завершить этот эксперимент ему не удалось.​

Обстоятельства трагедии

Тело Дмитрия Нуянзина обнаружили в съемной посуточно квартире в Оренбурге. Знакомые тренера сообщили, что смерть наступила внезапно, во время сна.​

Накануне трагедии Дмитрий жаловался на плохое самочувствие. Он был вынужден отменить запланированные тренировки и собирался посетить врача.

Специалисты связывают остановку сердца с резкой нагрузкой на организм. Быстрый набор веса и чрезмерное потребление вредной пищи могли спровоцировать критический сбой в работе сердечно-сосудистой системы.​

Профессиональный путь

Дмитрий Нуянзин работал персональным тренером более девяти лет. Он специализировался на программах по снижению веса и набору мышечной массы.​

Его карьера не была безоблачной. В 2022 году он имел проблемы с законом, но после освобождения вернулся к активной спортивной деятельности. Недавно Дмитрий женился, и у него были большие планы на будущее, включая путешествия с супругой.​

Эта история служит мрачным напоминанием о рисках, связанных с радикальными изменениями образа жизни без должного медицинского контроля.

Чем опасны подобные «эксперименты» с весом

  1. Резкий набор массы тела
    • Быстрое увеличение веса, особенно за счёт фастфуда и большого количества жира/сахара, может:
      • повышать артериальное давление;
      • усиливать нагрузку на сердце;
      • ухудшать работу сосудов;
      • провоцировать аритмии.
    • Если есть скрытые проблемы (врождённые пороки, нарушения ритма, ишемическая болезнь), они могут проявиться резко и тяжело.
  2. «Маятниковые» диеты и марафоны
    • Жёсткий набор, а затем стремительное похудение — это постоянный стресс для:
      • сердечно‑сосудистой системы;
      • гормонального фона;
      • печени и поджелудочной железы.
    • Такие качели увеличивают риск сердечных событий и нарушений обмена веществ.
  3. Игнорирование симптомов
    • Боли или дискомфорт в груди;
    • выраженная одышка;
    • сердцебиения, перебои;
    • резкая слабость, потливость, ощущение «что‑то не так».
    • При таких симптомах нужно не отменять тренировки «до завтра», а вызывать скорую или срочно обращаться к врачу.

Что важно помнить тем, кто худеет или набирает форму

  1. Любой жёсткий марафон — под контролем врача
    • Минимум: терапевт + ЭКГ, давление, базовые анализы крови.
    • Лучше: кардиолог, особенно если:
      • есть лишний вес;
      • вы старше 30;
      • были обмороки, боли в груди, проблемы с сердцем у родственников.
  2. Грамотный тренер никогда не будет:
    • заставлять «набирать вес» ради шоу;
    • обещать экстремальный результат «минус 10–15 кг за месяц»;
    • игнорировать жалобы на самочувствие;
    • подменять собой врача.
  3. Безопасные принципы снижения веса
    • Темп похудения: обычно до 0,5–1 кг в неделю считается относительно безопасным.
    • Питание: дефицит калорий умеренный, без крайностей «ем один раз в день» или «только вода и овощи».
    • Тренировки: постепенно наращивать нагрузку, не идти «на износ».
