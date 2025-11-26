«Смертельный марафон»: как эксперимент по похудению мог убить 30-летнего блогера

В Оренбурге произошла трагедия, которая потрясла местное спортивное сообщество. Известный 30-летний блогер и фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин скончался во сне. Предварительные данные указывают на остановку сердца как причину смерти.
Нуянзин был известен своим нестандартным подходом к тренерской деятельности. Последние недели он проводил рискованный эксперимент над собственным телом, который, по мнению экспертов, мог стать фатальным.
Смертельный марафон
Дмитрий Нуянзин запустил проект, целью которого была демонстрация эффективности его методики похудения. Тренер намеренно набирал вес, чтобы затем сбросить его вместе со своими учениками.
В рамках этого челленджа он активно употреблял фастфуд и жирную пищу. Его вес превысил отметку в 100 килограммов. Нуянзин планировал набрать 25 лишних килограммов и избавиться от них до Нового года, мотивируя подписчиков личным примером.
Кроме того, он ввел финансовую мотивацию для участников. Тренер обещал выплатить по 10 тысяч рублей каждому, кто сможет похудеть на 10% при исходном весе более 100 кг. Однако завершить этот эксперимент ему не удалось.
Обстоятельства трагедии
Тело Дмитрия Нуянзина обнаружили в съемной посуточно квартире в Оренбурге. Знакомые тренера сообщили, что смерть наступила внезапно, во время сна.
Накануне трагедии Дмитрий жаловался на плохое самочувствие. Он был вынужден отменить запланированные тренировки и собирался посетить врача.
Специалисты связывают остановку сердца с резкой нагрузкой на организм. Быстрый набор веса и чрезмерное потребление вредной пищи могли спровоцировать критический сбой в работе сердечно-сосудистой системы.
Профессиональный путь
Дмитрий Нуянзин работал персональным тренером более девяти лет. Он специализировался на программах по снижению веса и набору мышечной массы.
Его карьера не была безоблачной. В 2022 году он имел проблемы с законом, но после освобождения вернулся к активной спортивной деятельности. Недавно Дмитрий женился, и у него были большие планы на будущее, включая путешествия с супругой.
Эта история служит мрачным напоминанием о рисках, связанных с радикальными изменениями образа жизни без должного медицинского контроля.
Чем опасны подобные «эксперименты» с весом
- Резкий набор массы тела
- Быстрое увеличение веса, особенно за счёт фастфуда и большого количества жира/сахара, может:
- повышать артериальное давление;
- усиливать нагрузку на сердце;
- ухудшать работу сосудов;
- провоцировать аритмии.
- Если есть скрытые проблемы (врождённые пороки, нарушения ритма, ишемическая болезнь), они могут проявиться резко и тяжело.
- Быстрое увеличение веса, особенно за счёт фастфуда и большого количества жира/сахара, может:
- «Маятниковые» диеты и марафоны
- Жёсткий набор, а затем стремительное похудение — это постоянный стресс для:
- сердечно‑сосудистой системы;
- гормонального фона;
- печени и поджелудочной железы.
- Такие качели увеличивают риск сердечных событий и нарушений обмена веществ.
- Жёсткий набор, а затем стремительное похудение — это постоянный стресс для:
- Игнорирование симптомов
- Боли или дискомфорт в груди;
- выраженная одышка;
- сердцебиения, перебои;
- резкая слабость, потливость, ощущение «что‑то не так».
- При таких симптомах нужно не отменять тренировки «до завтра», а вызывать скорую или срочно обращаться к врачу.
Что важно помнить тем, кто худеет или набирает форму
- Любой жёсткий марафон — под контролем врача
- Минимум: терапевт + ЭКГ, давление, базовые анализы крови.
- Лучше: кардиолог, особенно если:
- есть лишний вес;
- вы старше 30;
- были обмороки, боли в груди, проблемы с сердцем у родственников.
- Грамотный тренер никогда не будет:
- заставлять «набирать вес» ради шоу;
- обещать экстремальный результат «минус 10–15 кг за месяц»;
- игнорировать жалобы на самочувствие;
- подменять собой врача.
- Безопасные принципы снижения веса
- Темп похудения: обычно до 0,5–1 кг в неделю считается относительно безопасным.
- Питание: дефицит калорий умеренный, без крайностей «ем один раз в день» или «только вода и овощи».
- Тренировки: постепенно наращивать нагрузку, не идти «на износ».