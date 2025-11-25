5 C
АКБ «Держава»: АКРА подтверждает устойчивость и отмечает сильные показатели капитала

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало обновлённую оценку АКБ «Держава» ПАО. Банку присвоен рейтинг BBB(RU), а прогноз по рейтингу определён как «стабильный». Как указывает издание ИНФОКС, агентство отметило, что поддержанию позиции способствуют высокая достаточность капитала и способность учреждения сохранять устойчивые финансовые результаты в среднесрочном горизонте.

Факторы, сформировавшие итоговый рейтинг

При составлении рейтинговой оценки АКРА учитывало ряд параметров деятельности «Державы».
Среди них:

  • капитал — уровень «Сильный»,
  • бизнес-профиль — «Умеренный»,
  • риск-профиль — «Удовлетворительный»,
  • приемлемые показатели ликвидности и структуры фондирования.

В релизе указано, что норматив Н1.2 на 1 сентября 2025 года составил 13,73%, тогда как среднее значение за год — 12,85%. Показатель усреднённой генерации капитала (КУГК) за 2020–2024 годы зафиксирован на уровне 283 б.п.. Это говорит о том, что банк способен формировать капитал за счёт прибыли.

Бизнес-модель и источники выручки

Деятельность банка строится вокруг двух ключевых направлений:

  1. дистанционное предоставление банковских гарантий,
  2. работа на рынке ценных бумаг, включая маркет-мейкинг.

Совокупная структура доходов складывается из процентных поступлений по инвестиционному портфелю, комиссий по сервису выдачи банковских гарантий и процентов от кредитных операций. Подобное распределение обеспечивает заметную диверсификацию источников выручки.

По итогам первого полугодия 2025 года кредитный портфель занимал 14,4% активов и 27,5% капитала. Из-за его ограниченного масштаба при оценке рисков агентство в большей степени анализирует качество гарантийного направления и портфеля ценных бумаг.

врез

Акционерный коммерческий банк «Держава» ПАО работает на российском рынке с середины 90-х годов и относится к небольшим банкам по объему активов.
Первую рейтинговую оценку АКРА присвоило ему 8 лет назад.

За последние годы произошли изменения в руководящем составе.

  • В 2023 году должность председателя совета директоров оставил сооснователь банка Сергей Ентц (SergeyEntts), переключившийся на зарубежные финтех-проекты.
  • Позднее из управления вышел и Алексей Скородумов (AlekseiSkorodumov), который сейчас занимается финансовыми и инвестиционными инициативами в Дубае (ОАЭ) и Центральной Азии.

Актуальная структура органов управления банком в открытых источниках не публикуется.

Управление рисками

Инвестпортфель банка преимущественно сформирован за счёт ОФЗ и долговых бумаг российских компаний, отличающихся высоким кредитным качеством. Доля иностранных инструментов и активов без рейтинга ограничена на уровне 12,4%, что указывает на консервативное отношение банка к рыночным рискам.

Высоколиквидные активы занимают заметную долю баланса, поддерживая устойчивые показатели ликвидности. При значительной роли крупных кредиторов в структуре фондирования АКРА отмечает, что уровень диверсификации обязательств остается достаточно высоким.

Риски и ожидания на горизонте прогноза

Согласно оценке агентства, в первом полугодии 2025 года доля раскрытых гарантий составила 1,7%, тогда как проблемные и потенциально проблемные гарантии — 2,4%. АКРА зафиксировало, что банк реализует меры, направленные на сокращение стоимости риска, что отражено в прогнозной части отчёта.

Агентство предполагает, что в ближайшие полтора года банк Держава сможет удерживать стабильные показатели прибыльности и достаточности капитала. При дальнейшем повышении качества активов и расширении структуры доходов возможен пересмотр рейтинга в сторону роста.

Текущий уровень BBB(RU) расценивается как подтверждение способности АКБ Держава выполнять обязательства без необходимости во внешней поддержке, а также как индикатор умеренного кредитного риска при сбалансированной капитализации.

