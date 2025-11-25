Оренбуржье столкнулось с инфляцией 8,2%: что подорожало и что подешевело?

Оренбург. В октябре экономическая ситуация в регионе оставалась напряженной, но стабильной. Инфляция в Оренбуржье зафиксировалась на уровне 8,2% в годовом исчислении.

Потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем. Этот рост затронул преимущественно товары, тогда как сфера услуг показала снижение стоимости.

Продуктовая корзина и сезонность

Овощи стали главным драйвером роста цен в продуктовом сегменте. Помидоры, огурцы и сладкий перец заметно подорожали.

Это объясняется сезонной ротацией ассортимента. Дешевая продукция открытого грунта уступила место более дорогим тепличным овощам.

Однако есть и позитивные новости для потребителей. Сахар стал доступнее благодаря богатому урожаю сахарной свеклы в этом году.

Спрос на товары и услуги

С приходом холодов ожидаемо вырос спрос на теплую одежду. Ценники на меховые изделия в магазинах поползли вверх.

Напротив, техника длительного пользования стала дешевле. Компьютеры, пылесосы и смарт-часы теряют в цене.

Высокие ставки по кредитам охлаждают покупательский интерес. Люди реже берут займы на покупку дорогой электроники.

Влияние валютного курса

Укрепление рубля сделало зарубежный отдых более доступным для оренбуржцев. Подешевели туры в Египет, Турцию и ОАЭ.

Снизилась стоимость поездок в страны Закавказья и Юго-Восточной Азии. Завершение отпускного сезона также снизило цены на курортах Черного моря.

Прогнозы и политика регулятора

Банк России намерен придерживаться жесткой монетарной политики. Высокие ставки сохранятся для контроля кредитования и сбережений.

Цель регулятора — замедлить рост цен. Прогнозируется, что к 2026 году инфляция снизится до целевых 4–5%.

В долгосрочной перспективе показатель стабилизируется на уровне 4%. Подробный анализ доступен на официальном ресурсе Банка России.