Уральская Сталь запустила конкурсы для новотроицкой молодежи

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») объявляет для юных новотройчан сразу два творческих конкурса. Они подготовлены в рамках программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет», нацелены на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи в новотроицкий политехнический колледж (НПК).

Конкурс исследовательских проектов «Профессиональное семейное древо металлургов»

Конкурс рассчитан для школьников и студентов 1 и 2 курсов колледжа. Их работы должны содержать описание нескольких поколений металлургов семьи конкурсанта с указанием имен, родства и профессий членов династии, а также раскрывать отношение к выбору близких и карьерные планы подростка. Приветствуется творческая подача информации и наличие фотоснимков.

Сбор работ продлится до 12 декабря в кабинете 208 НПК. До 20 декабря конкурсная комиссия подведет итоги и определит лидеров в трех возрастных группах, а также обладателя «Гран-при». Все участники будут отмечены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами от комбината.

Конкурс профмастерства «Город мастеров»

Конкурс пройдет в формате квеста для команд учащихся 8-9 классов, по 4 школьника в каждой. 21 ноября игра состоится в актовом зале НПК.

В программе:

Презентация возможностей НПК ,

, Прохождение конкурсных заданий по маршрутным листам на тематических станциях, посвященных профессиям и специальностям, вошедшим в ФП «Профессионалитет» ,

, Награждение команд, набравших наибольшее количество баллов.

Победители получат дипломы и ценные подарки от металлургов.

Справочно

Новотроицкий политехнический колледж является одним из первых в Оренбуржье участников «Профессионалитета». Благодаря победе в конкурсе на создание производственного кластера при поддержке Уральской Стали колледж получил 140 млн рублей на оснащение мастерских и лабораторий современным оборудованием (100 млн — из федерального бюджета, 20 млн — из регионального и 20 млн — от комбината). Обучение здесь было переформатировано: теперь колледж готовит специалистов с упором на практику по ускоренным программам. Выпускники получают гарантированное трудоустройство на Уральской Стали по востребованным профессиям: гидравлик, коксохимик, металлург, электромонтер, сварщик, машинист крана и локомотива.