Туристический сбор в Оренбурге: с 2026 года заплатят все от отелей до бабушек

Власти Оренбурга разрабатывают новый механизм пополнения городской казны. Туристический сбор в Оренбурге, утвержденный еще в августе, станет реальностью с начала 2026 года. Сейчас чиновники уточняют детали этой инициативы.

Комитет по бюджету Оренбургского городского Совета провел важное совещание. Главной темой стала грядущая фискальная реформа в индустрии гостеприимства.

Финансовая неопределенность

Эксперты администрации указывают на сложность прогнозирования. Федеральные налоговые реформы меняют привычные расчеты доходов. Это затрудняет планирование бюджета на три года вперед.

Поступления от НДФЛ и упрощенной системы налогообложения могут измениться. Поэтому местные власти ищут стабильные источники финансирования. Введение сбора видится логичным шагом.

Как будет работать туристический сбор в Оренбурге

Ставка налога будет повышаться поэтапно. В 2026 году она составит 2%. К 2027 году размер вырастет до 3%. В 2029 году сбор достигнет максимальной отметки в 5%.

Налоговая база окажется максимально широкой. Платить придется не только крупным отелям и хостелам. Под регулирование попадут и физические лица.

Это касается граждан, сдающих жилье через агрегаторы. Частные арендодатели теперь обязаны вносить вклад в бюджет. Таким образом, рынок аренды станет прозрачнее.

Баланс интересов и рисков

Депутаты признают двойственный характер меры. С одной стороны, город получит дополнительные средства. Деньги пойдут на улучшение городской среды для гостей.

Однако существуют и экономические риски. Бизнес может переложить новые расходы на клиентов. Это неизбежно повысит конечную стоимость проживания.

Следовательно, туристическая привлекательность региона может пострадать. Малый бизнес также опасается падения доходов. Дискуссия вокруг бюджета продолжается.

В заключение, у депутатов осталось мало времени. Окончательное решение Горсовет примет 25 декабря. Им предстоит взвесить все аргументы перед финальным голосованием.