Школьники Оренбуржья написали тренировочный ЕГЭ по математике

18 ноября школы Оренбургской области стали площадкой для серьезной проверки знаний. Одиннадцатиклассники региона написали тренировочный ЕГЭ по математике профильного уровня.

Организаторы создали строгую атмосферу. Условия проведения максимально копировали реальный государственный экзамен. Это позволило школьникам погрузиться в процедуру сдачи заранее.

Адаптация к экзаменам

Чиновники подчеркивают психологический аспект тестирования. Нина Гордеева, первый заместитель министра образования, отметила важность такой практики.

По её словам, пробные экзамены снижают уровень стресса у выпускников. Ученики привыкают к строгой обстановке и организационным моментам. Это помогает им эффективнее подготовиться к финальной государственной аттестации.

Структура работы и формат

Интеллектуальный марафон длился почти четыре часа. На выполнение всех задач отводилось ровно 3 часа 55 минут. Участникам предстояло решить 19 заданий разной сложности.

Первая часть теста проверяла базовые навыки. Она включала 12 задач, требующих краткого ответа.

Вторая часть была сложнее. Здесь выпускникам требовалось продемонстрировать глубокие знания. Семь заданий предполагали развернутое и аргументированное решение.

Оценка готовности и планы

Прошедший тренировочный ЕГЭ по математике стал индикатором знаний. Выпускники смогли объективно оценить свой текущий уровень подготовки.

Школьники познакомились с актуальными требованиями экзаменаторов. Тестирование помогло выявить слабые места. Теперь ученики знают, какие темы требуют дополнительного изучения.

Результаты проверки станут известны в ближайшее время. Организаторы обещают опубликовать баллы до 26 ноября.

Будущие испытания

Полученные данные станут основой для стратегии. Школьники смогут скорректировать свои индивидуальные планы подготовки.

Кроме того, результаты помогут принять взвешенное решение. Выпускники окончательно определятся с уровнем экзамена по математике на 2026 год.

Декабрь также будет насыщенным. Впереди у одиннадцатиклассников новые тренировочные мероприятия. 11 декабря состоится проба сил по русскому языку. Базовая математика запланирована на 19 декабря.