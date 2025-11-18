Аграрии Оренбуржья инвестировали 8,2 млрд рублей в новую технику, превысив годовой план

Аграрии Оренбургской области инвестировали более 8,2 миллиарда рублей в модернизацию своего технопарка. Оренбургские аграрии обновили технику, что позволило значительно укрепить производственный потенциал региона.
Превышение плановых показателей
Закупки техники превзошли годовые планы. К середине ноября аграрии приобрели 325 тракторов, что составило 101,6% от запланированного объема.
Парк уборочной техники также существенно пополнился. Было закуплено 180 зерноуборочных комбайнов, что на 6% выше плана, и 18 кормоуборочных машин, полностью выполнив годовое задание.
Кроме того, хозяйства региона приобрели 535 единиц прочей сельскохозяйственной техники и различного оборудования, что повышает эффективность полевых работ.
Лидеры модернизации и господдержка
Модернизация стала возможной благодаря программам государственной поддержки, включая льготное кредитование. Это позволило многим хозяйствам получить доступ к современной технике.
Наибольшую активность в обновлении парка проявили аграрии из Акбулакского, Александровского, Асекеевского и Бузулукского районов.
Также в число лидеров вошли Илекский, Курманаевский, Матвеевский, Октябрьский и Первомайский районы. Высокие темпы модернизации отмечены в Ташлинском, Тюльганском и Шарлыкском районах.
В заключение, масштабное обновление техники создает прочную основу для будущего урожая и повышает конкурентоспособность агропромышленного комплекса Оренбуржья на российском рынке.