Аграрии Оренбуржья инвестировали 8,2 млрд рублей в новую технику, превысив годовой план

Аграрии Оренбургской области инвестировали более 8,2 миллиарда рублей в модернизацию своего технопарка. Оренбургские аграрии обновили технику, что позволило значительно укрепить производственный потенциал региона.​

Превышение плановых показателей

Закупки техники превзошли годовые планы. К середине ноября аграрии приобрели 325 тракторов, что составило 101,6% от запланированного объема.​

Парк уборочной техники также существенно пополнился. Было закуплено 180 зерноуборочных комбайнов, что на 6% выше плана, и 18 кормоуборочных машин, полностью выполнив годовое задание.​

Кроме того, хозяйства региона приобрели 535 единиц прочей сельскохозяйственной техники и различного оборудования, что повышает эффективность полевых работ.​

Лидеры модернизации и господдержка

Модернизация стала возможной благодаря программам государственной поддержки, включая льготное кредитование. Это позволило многим хозяйствам получить доступ к современной технике.​

Наибольшую активность в обновлении парка проявили аграрии из Акбулакского, Александровского, Асекеевского и Бузулукского районов.​

Также в число лидеров вошли Илекский, Курманаевский, Матвеевский, Октябрьский и Первомайский районы. Высокие темпы модернизации отмечены в Ташлинском, Тюльганском и Шарлыкском районах.​

В заключение, масштабное обновление техники создает прочную основу для будущего урожая и повышает конкурентоспособность агропромышленного комплекса Оренбуржья на российском рынке.​