Прорыв в оренбургской хирургии: врачи провели первую гибридную онкологическую операцию

Хирурги Оренбургского онкологического диспансера выполнили первую в истории региона сложную гибридную операцию пациенту со злокачественной опухолью. Это событие знаменует собой новый этап в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в области.

Инновационный подход к лечению

Речь идет об операции Льюиса — передовом методе, при котором врачи удаляют пораженную часть пищевода, формируя новый из тканей желудка. Эта процедура требует высочайшей точности и слаженности действий всей медицинской команды.

«Уникальность вмешательства заключается в его гибридном формате. Мы сочетали малоинвазивный лапароскопический доступ через несколько проколов и классический открытый доступ через грудную клетку», — объясняет хирург Пётр Самойлов.

По словам врача, такой подход значительно уменьшает травму для организма. В результате пациент восстанавливается быстрее и легче переносит послеоперационный период.

Детали операции и важность диагностики

Четырехчасовую операцию успешно перенес 68-летний мужчина. Опухоль пищеводно-желудочного перехода обнаружили на ранней стадии во время плановой диспансеризации.

Этот случай, как отмечают врачи, еще раз подтверждает критическую роль своевременной диагностики. Раннее выявление заболевания является ключевым фактором для полного излечения.

Технологическая модернизация здравоохранения

Успешное внедрение новых методов лечения стало возможным благодаря масштабному переоснащению клиники. Оренбургский онкодиспансер располагает оборудованием мирового уровня как для открытой, так и для малоинвазивной хирургии.

Сегодня уже более 25% всех онкологических вмешательств в диспансере проводятся с использованием щадящих технологий.

За последние пять лет онкологическая служба региона получила 338 единиц новейшей техники, включая оборудование российского производства. Общая сумма инвестиций в модернизацию составила почти 2 миллиарда рублей.