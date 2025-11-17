Профессиональный выбор школьников: Оренбургские выпускники выбирают инженерию и IT

Служба занятости Оренбургской области представила результаты ежегодного исследования, проливающего свет на карьерные устремления молодого поколения. Опрос охватил 8,3 тысячи учеников 9-х и 11-х классов и выявил смещение интересов в сторону технических специальностей.

Основные тренды и предпочтения

Исследование, проведенное в рамках акции «Выбор зумера» кадровыми центрами «Работа России», показало, что традиционно популярные направления, такие как медицина, IT, юриспруденция и педагогика, по-прежнему доминируют в предпочтениях выпускников. Эти сферы стабильно входят в топ-5 второй год подряд.

Однако главным трендом 2025 года стал заметный рост интереса к инженерным и рабочим профессиям.

Инженеры и сварщики в центре внимания

Анализ данных демонстрирует значительное изменение в рейтинге. Так, инженеры поднялись с седьмой на четвертую позицию в списке предпочтений, а профессия сварщика переместилась с десятого на восьмое место.

«Мониторинг интересов старшеклассников позволяет нам совершенствовать профориентационную работу. Основываясь на этих данных, мы оптимизируем наши сервисы и сокращаем разрыв между ожиданиями молодежи и реальными потребностями рынка», — прокомментировала министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.

Министр подчеркнула, что цель ведомства — адаптировать меры поддержки для эффективного трудоустройства молодых специалистов.

Факторы выбора и неопределенность

Что же движет будущими специалистами? Для 40% опрошенных решающим фактором остаются личные интересы. Почти столько же, 37%, ориентируются на уровень будущей заработной платы.

Востребованность на рынке труда важна для 13% респондентов, а престижность профессии — для 7%. Примечательно, что опыт родителей влияет на выбор лишь 3% школьников.

Впрочем, почти каждый четвертый выпускник (24%) все еще не определился с будущей карьерой.

Нестандартные профессии и планы на будущее

Среди необычных профессий, которые привлекают молодежь, были названы биопротезист, берейтор (специалист по обучению лошадей), специалист по инноватике и океанолог.

Что касается планов на обучение, то мнения разделились. Почти половина (46%) планирует поступать в вузы и ссузы Оренбургской области. 28% намерены получать образование в других регионах, а 26% еще не приняли окончательного решения.