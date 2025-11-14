Уральская Сталь создала коллективный иммунитет против гриппа и пневмококка: привито почти три тысячи металлургов

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») завершает масштабную прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции и усилил комплекс профилактических мер для защиты здоровья сотрудников в сезон ОРВИ. Вакцинацию прошли почти три тысячи работников предприятия, что позволило сформировать надежный коллективный иммунитет.

Для иммунопрофилактики использовались современные препараты с доказанной эффективностью. Против гриппа применялась вакцина «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех наиболее актуальных штаммов вируса. Для сотрудников из группы риска, имеющих хронические заболевания органов дыхания, была предусмотрена вакцинация от пневмококковой инфекции препаратом «Превенар-13». Всего было закуплено 2600 доз противогриппозной и 250 доз противопневмококковой вакцин.

По многолетним аналитическим данным специалистов по охране здоровья работников Уральской Стали, ежегодная вакцинация – это самый эффективный способ защиты не только каждого металлурга, но и всего коллектива. Она позволяет в три раза снизить число респираторных заболеваний и в пять раз – продолжительность больничных, связанных с болезнями органов дыхания. Это напрямую влияет на стабильность производства и общую производительность труда.

Помимо вакцинации на комбинате действует комплекс дополнительных профилактических мер, направленных на сдерживание распространения вирусов:

дезинфекция с регулярной обработкой поверхностей, дверных ручек и поручней в местах общего пользования, обеззараживанием воздуха с помощью рециркуляторов и системным обеззараживанием алкорамок на проходных и комплексы предсменного осмотра;

гигиена с регулярным проветриванием помещений, наличием диспенсеров для обработки рук антисептиками;

поддержка иммунитета с бесплатной раздачей лука, а также витаминизацией напитков в столовых комбината;

информирование с размещением в корпоративных СМИ материалов о мерах профилактики гриппа и ОРВИ и о необходимости при первых симптомах заболеваний немедленно обращаться в здравпункты предприятия, в Медицинский центр Уральской Здравницы или в поликлинику по месту жительства.

Ситуация по стабильности ситуации находится на контроле руководства комбината.