Крупный пожар в жилом доме в Оренбурге на Больничном: что известно к этому часу

Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту пожара, будет установлена причина возгорания и дана оценка полноте оказанной помощи жителям.​

По предварительным данным из СМИ и МЧС, огонь мог распространиться на кровлю из квартиры, но официальная причина пока не озвучена и находится в проверке.​