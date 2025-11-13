-2 C
Крупный пожар в жилом доме в Оренбурге на Больничном: что известно к этому часу

В Оренбурге этой ночью произошел крупный пожар в пятиэтажке на проезде Больничном, 10: эвакуированы 220 человек (включая 48 детей), один пострадавший, открытое горение ликвидировано и ведутся разбор и проливка конструкций, причины устанавливаются.​

Что произошло

  • Возгорание началось в квартире на верхнем этаже, затем огонь перекинулся на чердачное помещение и крышу дома №10 по проезду Больничному.​

  • Площадь пожара составляла порядка 1000–1400 кв. м, пламя охватило большую часть кровли.​

  • Открытое горение локализовали и ликвидировали ночью, далее работали над проливкой и разбором конструкций.​

Жертвы и пострадавшие

  • Эвакуированы 220 жителей, среди них 48 детей; спасены 3–5 человек по разным сообщениям, один человек получил травмы/ожоги и госпитализирован.​

  • Данных о погибших не поступало на момент публикаций региональных СМИ и ведомств.​

Силы и техника

  • К тушению привлекали от 56 до 86 пожарных и 22–33 единицы техники по обновлявшимся сводкам МЧС и СМИ.​

  • Работали расчеты 9-го ПСО ГУ МЧС по Оренбургской области, применялись автолестницы и спецтехника для подачи стволов на крышу.​

Размещение людей и помощь

  • Развернуты пункты временного размещения (сообщалось о ПВР на 250 мест и о трех ПВР), организованы автобусы для вывоза жильцов, действует горячая линия «112» с кодовым словом «Больничный, 10».​

  • Власти и социальные службы обеспечивают временное размещение и первичную помощь эвакуированным семьям.​

Проверка и причины

  • Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту пожара, будет установлена причина возгорания и дана оценка полноте оказанной помощи жителям.​

  • По предварительным данным из СМИ и МЧС, огонь мог распространиться на кровлю из квартиры, но официальная причина пока не озвучена и находится в проверке.​

Текущее состояние

  • Полная ликвидация пожара подтверждена ранним утром; на месте продолжались проливка и разбор конструкций для предотвращения повторного возгорания.​

  • Жильцам рекомендовано оставаться в контакте с ПВР и горячей линией, возвращение в квартиры в ночь на 13 ноября не планировалось.​


