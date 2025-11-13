Крупный пожар в жилом доме в Оренбурге на Больничном: что известно к этому часу

В Оренбурге этой ночью произошел крупный пожар в пятиэтажке на проезде Больничном, 10: эвакуированы 220 человек (включая 48 детей), один пострадавший, открытое горение ликвидировано и ведутся разбор и проливка конструкций, причины устанавливаются.
Что произошло
-
Возгорание началось в квартире на верхнем этаже, затем огонь перекинулся на чердачное помещение и крышу дома №10 по проезду Больничному.
-
Площадь пожара составляла порядка 1000–1400 кв. м, пламя охватило большую часть кровли.
-
Открытое горение локализовали и ликвидировали ночью, далее работали над проливкой и разбором конструкций.
Жертвы и пострадавшие
-
Эвакуированы 220 жителей, среди них 48 детей; спасены 3–5 человек по разным сообщениям, один человек получил травмы/ожоги и госпитализирован.
-
Данных о погибших не поступало на момент публикаций региональных СМИ и ведомств.
Силы и техника
-
К тушению привлекали от 56 до 86 пожарных и 22–33 единицы техники по обновлявшимся сводкам МЧС и СМИ.
-
Работали расчеты 9-го ПСО ГУ МЧС по Оренбургской области, применялись автолестницы и спецтехника для подачи стволов на крышу.
Размещение людей и помощь
-
Развернуты пункты временного размещения (сообщалось о ПВР на 250 мест и о трех ПВР), организованы автобусы для вывоза жильцов, действует горячая линия «112» с кодовым словом «Больничный, 10».
-
Власти и социальные службы обеспечивают временное размещение и первичную помощь эвакуированным семьям.
Проверка и причины
-
Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту пожара, будет установлена причина возгорания и дана оценка полноте оказанной помощи жителям.
-
По предварительным данным из СМИ и МЧС, огонь мог распространиться на кровлю из квартиры, но официальная причина пока не озвучена и находится в проверке.
Текущее состояние
-
Полная ликвидация пожара подтверждена ранним утром; на месте продолжались проливка и разбор конструкций для предотвращения повторного возгорания.
-
Жильцам рекомендовано оставаться в контакте с ПВР и горячей линией, возвращение в квартиры в ночь на 13 ноября не планировалось.