В Оренбуржье зафиксирован рост числа укусов клещей

С начала года в медицинские учреждения Оренбургской области обратились 1679 человек из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 557 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

География распространения

Специалисты отмечают, что случаи нападения паукообразных зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Это свидетельствует о широком распространении клещей по всей территории Оренбуржья.

Городские округа в лидерах

Наибольшее количество обращений поступило от жителей крупных городов. В Оренбурге зафиксировано 370 пострадавших, в Бузулуке — 145, а в Новотроицке — 130 человек.

Как правило, инциденты происходили не в лесных массивах, а на придомовых территориях. Чаще всего клещи атаковали людей во дворах частных домов и на садово-дачных участках.

Диагностированные заболевания

В результате лабораторных исследований у двух жителей области подтвердился диагноз «иксодовый клещевой боррелиоз» (болезнь Лайма). Это бактериальная инфекция, требующая своевременного лечения антибиотиками.

При этом случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, более опасным заболеванием, на данный момент не выявлено. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.