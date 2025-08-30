Константин Щетинин поздравил Оренбург с Днем города

Оренбург отмечает годовщину основания

Константин Щетинин, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Оренбургской области, направил жителям свои поздравления. Он обратился к горожанам в честь Дня города, который отмечается сегодня.

«Сегодня мы отмечаем особенный для каждого из нас праздник — День города!» — отметил Щетинин в своем обращении.

Вклад горожан в развитие

Онколог Константин Щетинин подчеркнул, что силу Оренбурга составляют его жители. Именно они ежедневно развивают областной центр своим трудом.

По его словам, горожане строят, учат, лечат и защищают границы страны. «Оренбург — это люди, работающие на результат и будущее», — говорится в заявлении.

Пожелания здоровья и процветания

В своем поздравлении Щетинин, который также занимает пост заместителя главного врача в ГАУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер», сделал особый акцент на здоровье.

«Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья. Именно в нем кроется сила и энергия для покорения новых высот и счастливой жизни», — заключил он.