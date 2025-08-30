Евгений Солнцев: «Оренбург — моя новая родина»

Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев поздравил жителей Оренбурга с Днем города. Он отметил уникальную историю и географию областного центра, а также поделился личными впечатлениями от работы в регионе.

Уникальная история и география

Оренбург — город с необычной судьбой. За свою историю он трижды менял местоположение и дважды — название, превратившись в важный форпост на границе Европы и Азии.

«Я побывал во многих уголках России, — отметил Солнцев. — И с уверенностью могу сказать, что Оренбург — один из самых самобытных городов страны».

Врио губернатора о жителях Оренбурга

Евгений Солнцев подчеркнул, что его впечатлили не только культура и природа региона, но и его жители. По его словам, оренбуржцы — это активные, предприимчивые и душевные люди.

Руководитель региона поделился личной историей. Когда он впервые прибыл в Оренбург, то отправил жене короткое сообщение: «Приземлился».

«Она ответила: „Теперь это твоя родина“. Сегодня я могу с уверенностью подтвердить, что так и произошло», — заявил Солнцев.

Цели на будущее

В заключение Евгений Солнцев выразил уверенность в будущем города. Он подчеркнул, что, хотя не все жители родились здесь, их объединяет общее стремление.

Цель этого стремления — сделать Оренбург красивым и комфортным городом. Городом, который предоставляет широкие возможности для всех. «Искренне желаю Оренбургу процветания. Вместе мы достигнем всех поставленных целей», — подытожил он.