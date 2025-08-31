Оренбург отметил 282-летие концертом, фестивалями и рекордом посещаемости

Оренбург с размахом отметил свое 282-летие. Десятки тысяч горожан и гостей города приняли участие в двухдневных торжествах, кульминацией которых стал концерт Полины Гагариной, собравший рекордную аудиторию.

От истории к современности

Празднование Дня города Оренбурга напоминает о его богатой и сложной истории. Город был основан лишь с третьей попытки 30 апреля 1743 года, после двух неудачных закладок в других местах. Эта уникальная история стала одной из центральных тем торжеств.

Главной праздничной артерией 30 августа стала пешеходная улица Советская. С полудня и до вечера она превратилась в огромную выставочную площадку с ярмарками, фотозонами и тематическими экспозициями.

«Врата Великой Степи»

Особый интерес у публики вызвал Всероссийский исторический фестиваль «Врата Великой Степи». Военно-исторические клубы представили яркие реконструкции событий прошлого, погружая зрителей в атмосферу ушедших эпох.

Фестиваль продолжался два дня, переместившись 31 августа в выставочный комплекс «Салют, Победа!». Это позволило гостям глубже познакомиться с историческим наследием региона.

Рекордный концерт и вечерняя программа

Вечером эпицентр событий сместился на площадь имени Ленина. Здесь состоялся главный концерт, хедлайнером которого стала певица Полина Гагарина.

По данным городской администрации, выступление привлекло 81 тысячу человек. Этот показатель стал рекордным для городских массовых мероприятий.

Кроме того, праздничная программа включала цирковое шоу у Музея истории Оренбурга и выступления участников джазового фестиваля «Голос Евразии» на обновленной набережной.

Символы праздника

К празднику город преобразился. Улицы украсили флагами и баннерами в единой цветовой гамме. Голубой, оранжевый, синий и фиолетовый цвета, по замыслу организаторов, символизировали надежду, мудрость, мир и жизнь.

Таким образом, празднование Дня города Оренбурга в 2025 году стало масштабным событием. Оно успешно объединило историческое наследие города с яркими современными форматами, подтвердив статус Оренбурга как важного культурного центра.