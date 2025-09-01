Константин Щетинин Поздравил Оренбуржцев с Началом Учебного Года

Главный внештатный онколог Оренбургской области, Константин Щетинин, обратился к жителям региона с поздравлениями в честь Дня знаний. Он подчеркнул важность этого дня для всех поколений и выразил поддержку ученикам, родителям и педагогам.

Новый Старт для Каждого

Константин Щетинин, занимающий пост заместителя главного врача Оренбургского областного клинического онкологического диспансера, отметил, что 1 сентября остаётся особенной датой для всех. Этот день неизменно вызывает тёплые воспоминания о школьных годах.

В своём обращении он напомнил о торжественных минутах первого звонка и радости встреч с одноклассниками. Особое внимание он уделил первоклассникам, для которых начинается совершенно новый жизненный этап.

Цели и Ответственность

Для старшеклассников, по словам Щетинина, новый учебный год открывает возможности для постановки амбициозных целей. Он подчеркнул, что это время для самоопределения и достижения новых высот.

Особо ответственный период начинается для выпускников. Им предстоит не только успешно сдать экзамены, но и сделать осознанный выбор будущей профессии, который определит их дальнейший путь.

«Я убеждён, что наши дети будут учиться добросовестно и смогут реализовать свои самые смелые мечты. Наша задача, как взрослых, — помогать и поддерживать их на этом пути», — отметил Константин Щетинин.

Пожелания Педагогам и Родителям

В заключение Константин Щетинин адресовал тёплые слова всем участникам образовательного процесса. Он пожелал педагогам крепкого здоровья и благодарных учеников.

Родителям он пожелал терпения и взаимопонимания со своими детьми. Ученикам же — успешной реализации планов и удачи во всех начинаниях.