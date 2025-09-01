Уральская Сталь вновь объединила крупнейших игроков отечественного мостостроения

1 сентября 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) провел XII ежегодный координационный совет с участием представителей отечественных научно-исследовательских, проектных, подрядных организаций в области мостостроения и производителей металлоконструкций.

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы, касающиеся особенностей предварительного национального стандарта «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Методы испытаний стальных элементов и листового металлопроката», разрабатываемого по заказу и инициативе Уральской Стали, методику и этапы внедрения новой высокопрочной стали класса прочности С460, производства АО «Уральская Сталь», особенности применения в мостостроении проката из стали 14ХГНДЦ, а также прочие проблемы современного мостостроения. Помимо представителей комбината и управляющей компании «Уральская Сталь», присутствовали руководители и специалисты институтов ЮЖНИИГИПРОГАЗ и Стройпроект, НИЦ «Мосты», «Мостовая инспекция», «Мастерская мостов», «Курганстальмост», «Воронежстальмост», ЗВК «Бервел», МАДИ (МИП НиЦ МИС), ООО ЕВРАЗ, ФАУ ФЦС, Благовещенского завода «МЖБК», АО «СМК», АО «Мостострой-11», а так же министр промышленности и энергетики Оренбургской области и представитель ГУ «ГУДХОО».

Данный коордсовет собравшиеся охарактеризовали как очередной этап плодотворного взаимодействия, направленный на концентрацию усилий, обсуждение новых и решение актульных вопросов. Помимо деловой части гости побывали, в рамках маршрутов промтуризма, на экскурсии в доменном цехе и ознакомились с особенностями производства мостостали на стане 2800 и термическом участке листопрокатного цеха, а также посетили артобъект, посвященный первостроителям.

За последние годы новотроицкие металлурги реализовали множество мер модернизации производственных мощностей. Это позволяет обеспечивать высокое качество продукции и осваивать производство новых марок стали. Прокат из новотроицких мостосталей отвечает требованиям стандартов: ГОСТ 6713-2021, ГОСТ Р 55374-2012, СТО 13657842-1-2009. Кроме того, Уральская Сталь – одно из немногих российских предприятий, которое может поставлять всю номенклатуру марочного и размерного сортамента листового проката по СП 35.13330.2017 «Мосты и трубы».

Среди освоенного: традиционные мостовые марки стали 10ХСНД и 15ХСНД; эксклюзивные мостовые марки стали 10ХСНДА, 15ХСНДА по СТО 13657842-1-2009; экономнолегированная мостовая марка стали 12Г2СБД класса прочности С345; атмосферостойкая марка стали 14ХГНДЦ. Прокат выпускается в размерах: толщина от 8 до 50 мм, ширина от 1500 до 2500 мм, длина от 4500 до 12000 мм. Три года назад объединение с Загорским трубным заводом в группу компаний «Уральская Сталь» дало возможность предложить мостовой индустрии новую продукцию – трубы и шпунты из мостостали.

Являясь ведущим поставщиком этого вида продукции, предприятие не останавливается на достигнутом и предлагает потребителям новые виды – прокат из совместно разработанных с ведущими НИИ страны марок стали повышенного класса прочности С460, прокат для универсальных блок-мостов из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ. Конструкции, изготовленные из данной стали, при образовании плотной оксидной пленки на поверхности позволяют эксплуатировать их без окраски. В различных регионах России уже построено более десятка таких мостов, ещё больше запроектировано.

Справочно

Многие знаковые объекты в России построены с использованием металла Уральской Стали. Среди них: мост на остров «Русский» и ещё более сотни отечественных мостов, олимпийские объекты и автодорожная инфраструктура Сочи и Красной Поляны, стадионы к Чемпионата Мира-2018, автомобильные развязки МКАД, ЦКАД, ЗСД, Северо-западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах Москвы, Тюмени, на автомобильных обходах Подольска, Калуги, Лосево и Павловска; железнодорожные путепроводы БАМа, Транссиба, железнодорожного обхода Краснодара и множество прочих объектов.