День знаний в Оренбурге: Традиции в новом формате

Первого сентября улицы Оренбурга наполнились праздничной атмосферой. Более 76 тысяч школьников отметили День знаний в Оренбурге, начав новый учебный год с традиционных торжественных линеек.

За школьные парты в этот день сели 76 794 ученика. Среди них — свыше 7 000 первоклассников, для которых прозвенел первый в их жизни школьный звонок.

Официальные лица и почетные гости

Временно исполняющий полномочия главы города Альберт Юмадилов поздравил учащихся. Он отметил особую значимость этого дня для первоклассников и выпускников, пожелав им успехов.

На линейках также присутствовали представители городской администрации и депутаты. Среди гостей были замечены участники специальной военной операции и члены общественных организаций.

Председатель Оренбургского городского совета Ольга Березнева лично посетила торжественные мероприятия. Она поздравила учеников и педагогов в Лицее №9, а также в школах №64 и №76.

День знаний в Оренбурге: смешанный формат проведения

В этом году школы применили гибкий подход к организации праздника. Многие учреждения провели торжественные линейки только для первых и выпускных классов.

Такое решение было продиктовано соображениями безопасности. Кроме того, оно позволило избежать скопления людей на ограниченном пространстве школьных дворов.

Для остальных учащихся день начался с классных часов. Часть мероприятий перенесли в спортивные залы. Некоторые школы провели сокращенную программу, и уже к 8:50 ученики отправились домой, получив учебники и инструкции.

Программа и нововведения

Все торжества начинались с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Программа включала выступления первоклассников, напутствия от выпускников и творческие номера.

«Этот день — старт для новых открытий и достижений. Мы желаем младшим товарищам найти верных друзей и полюбить учебу», — так можно обобщить слова, с которыми выпускники обращались к первоклассникам.

Главным нововведением учебного года стал обязательный предмет «История нашего края». Его начнут изучать с пятого класса параллельно с курсами всеобщей и российской истории.

Организационные моменты

Всего в городе начали работу 223 образовательные организации. В их число входят 80 школ, 125 детских садов и 11 центров дополнительного образования.

Однако три школы не смогли открыть свои двери 1 сентября. В СОШ №65 продолжается ремонт, готовность объекта составляет 82%. СОШ №48 и МОАУ ООШ №5 также закрыты на капитальный ремонт.

После завершения торжественной части школьники отправились на первый урок. Полноценный учебный процесс стартует со вторника, 2 сентября.