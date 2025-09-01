16 C
Оренбург
2 сентября 2025 г.
Уральская Сталь поздравила учащихся и студентов Новотроицка с Днём знаний

  • Руководители комбината «Уральская Сталь»Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») поздравили с Днём знаний учащихся подшефных школ и студентов базовых учебных заведений – новотроицкого филиала НИТУ МИСиС, политехнического колледжа (НПК) и строительного техникума (НСТ).

    В 10 подшефных школах побывали руководители цехов предприятия, пожелали школьникам успешного обучения, рассказали о возможностях получения востребованных профессий и о перспективах профессионального роста на комбинате.

    Металлурги приняли участие в торжественной линейке в НСТ, где в этом году впервые провели набор абитуриентов в образовательно-производственном кластере федерального проекта «Профессионалитет», который здесь реализуется в партнёрстве с Уральской Сталью. Как и в НПК, теперь здесь кроме возможности учиться в специально оборудованных классах на новейшем лабораторном оборудовании, после выпуска ребята получат гарантированное трудоустройство на комбинат.

  • фото: пресс служба Уральская сталь

    В своём обращении к студентам НФ НИТУ МИСИС управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв отметил, что хоть мы и становимся старше, но для всех первое сентября так и остаётся прекрасным днём – праздником из детства. И своё выступление он закончил цитатой из видеообращения президента России:
    «Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям».

    В НФ НИТУ МИСИС предприятие помогает укреплять материально-техническую базу, а у преподавателей и студентов есть возможность проходить стажировку на производственных площадках комбината.

    Кадровая политика Уральской Стали строится на отборе будущих молодых специалистов уже на этапе их обучения. Наиболее успешным и активным дважды в год выплачивается стипендия Уральской Стали. В рамках образовательного процесса молодые люди проходят практику на промплощадках комбината, участвуют в научно-технических конференциях и в корпоративных мероприятиях.

День знаний в Оренбурге: Традиции в новом формате

