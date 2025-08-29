В школах Оренбуржья вводят единые федеральные стандарты

С нового учебного года образовательные учреждения Оренбургской области переходят на единые правила для школ, утвержденные Министерством просвещения России. Эти изменения направлены на стандартизацию учебного процесса по всей стране.

Новое расписание и запрет на третью смену

Ключевое нововведение касается временных рамок учебного дня. Теперь занятия будут начинаться не раньше 8:00 утра. Для учащихся второй смены уроки должны завершаться не позднее 19:00.

Кроме того, федеральные стандарты вводят строгий запрет на проведение «нулевых» уроков. Также под запрет попадает организация обучения в три смены, что должно снизить нагрузку на учеников и инфраструктуру.

Особые условия для отдельных категорий

Новые правила устанавливают специальные условия для некоторых учащихся. Так, ученики пятых и девятых классов будут обучаться исключительно в первую смену.

Это требование также распространяется на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подобная мера призвана создать для них более комфортную и стабильную образовательную среду.

Продолжительность и структура учебного года

Учебный год теперь имеет четкие даты: он начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Однако у школ остается право самостоятельно определять структуру обучения.

Администрация каждого учебного заведения сможет выбирать между традиционной системой с четвертями и каникулами или модульным подходом с триместрами. Это решение остается на усмотрение самих школ.