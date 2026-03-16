-1 C
Оренбург
16 марта 2026 г.
Telegram VKontakte Youtube

В Оренбуржье проснулись сурки: в «Айтуарской степи» зафиксировали первый выход зверя

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Первый выход и подтверждение

В Кувандыкском районе официально зафиксировали пробуждение сурка. Первый зверь вышел из норы 15 марта, сообщил старший государственный инспектор участка Айтуарская степьАлексей Каширский.

Наблюдения инспектора

Инспектор не успел сфотографировать животное. Сурок мгновенно вернулся в нору при появлении человека. Однако следы на снегу и открытый ход в нору подтверждают его пробуждение.

Биология спячки

Сурки и суслики большую часть зимы проводят в спячке из‑за отсутствия кормовой базы. Во время зимовки температура их тела падает до 2–3°С с обычных 37–38°С. Сердце бьётся несколько раз в минуту, дыхание почти останавливается, а метаболизм снижается до 1–2% от нормы.

Питание после пробуждения

В этот период байбаки и суслики живут за счёт жира, накопленного летом. После выхода из норы они начнут постепенно восстанавливать активность и искать корм.

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.