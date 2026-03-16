В Оренбуржье проснулись сурки: в «Айтуарской степи» зафиксировали первый выход зверя

Первый выход и подтверждение

В Кувандыкском районе официально зафиксировали пробуждение сурка. Первый зверь вышел из норы 15 марта, сообщил старший государственный инспектор участка Айтуарская степь, Алексей Каширский.

Наблюдения инспектора

Инспектор не успел сфотографировать животное. Сурок мгновенно вернулся в нору при появлении человека. Однако следы на снегу и открытый ход в нору подтверждают его пробуждение.

Биология спячки

Сурки и суслики большую часть зимы проводят в спячке из‑за отсутствия кормовой базы. Во время зимовки температура их тела падает до 2–3°С с обычных 37–38°С. Сердце бьётся несколько раз в минуту, дыхание почти останавливается, а метаболизм снижается до 1–2% от нормы.

Питание после пробуждения

В этот период байбаки и суслики живут за счёт жира, накопленного летом. После выхода из норы они начнут постепенно восстанавливать активность и искать корм.