Топ молодых футболистов 2025: главные таланты нового поколения

Мировой футбол регулярно открывает новые имена. Многие звезды начинают заявлять о себе в очень раннем возрасте. Лионель Месси получил первый «Золотой мяч» в 22 года, Криштиану Роналду стал заметной фигурой уже в 19 лет, а Килиан Мбаппе заявил о себе на высшем уровне в 17.

Критерии оценки молодых футболистов

При формировании списка лучшие молодые футболисты 2025 основным критерием стал возраст. В рейтинг включены игроки, которым на момент составления списка еще не исполнился 21 год. По этой причине в нем отсутствуют такие уже состоявшиеся молодые звезды, как Джамал Мусиала, Педри или Эдуардо Камавинга.

Также учитывались текущий уровень игры, роль футболиста в клубе и трансферная стоимость. Последний показатель отражает рыночную оценку игрока и интерес со стороны ведущих европейских клубов.

Рейтинг лучших молодых футболистов мира

Место Игрок Клуб Возраст Стоимость 1 Джуд Беллингхем Реал Мадрид 20 180 млн € 2 Флориан Виртц Байер 20 100 млн € 3 Гави Барселона 19 90 млн € 4 Хави Симонс РБ Лейпциг 20 70 млн € 5 Алекс Бальде Барселона 19 50 млн € 6 Ламин Ямаль Барселона 16 60 млн € 7 Арда Гюлер Реал Мадрид 19 15 млн € 8 Уоррен Заир-Эмери ПСЖ 17 60 млн € 9 Матис Тель Бавария 18 50 млн € 10 Эндрик Реал Мадрид 17 45 млн €

Джуд Беллингхем — главный молодой игрок современного футбола

Первое место в списке лучшие молодые футболисты 2025 занимает Джуд Беллингхем. Английский полузащитник всего за несколько лет прошел путь от игрока клуба Чемпионшипа «Бирмингем» до одного из лидеров мадридского «Реала».

Летом 2023 года «Реал» приобрел его за 103 миллиона евро с дополнительными бонусами, которые могут увеличить сумму сделки еще на 31 миллион. С первых матчей Беллингхем стал ключевым игроком команды и быстро адаптировался к уровню испанского чемпионата.

Его универсальность, умение контролировать игру и результативность сделали полузащитника одним из самых обсуждаемых молодых игроков современного футбола.

Флориан Виртц — талант немецкого футбола

На втором месте находится полузащитник «Байера» Флориан Виртц. Немецкий игрок считается одним из самых техничных молодых футболистов своего поколения.

Его развитие могло пойти еще быстрее, однако серьезная травма — разрыв крестообразных связок в сезоне 2021/22 — вынудила пропустить почти год. Несмотря на это, Виртц сумел вернуться на высокий уровень и снова стал ключевой фигурой в составе «Байера».

Его техника, видение поля и способность создавать моменты делают его одним из самых перспективных игроков Европы.

Гави — лидер нового поколения «Барселоны»

Третье место занимает полузащитник «Барселоны» Гави. Испанец является действующим обладателем награды Golden Boy, которая ежегодно присуждается лучшему молодому футболисту Европы.

Вместе с Педри он сформировал одну из самых перспективных полузащитных связок современного футбола. Оба игрока демонстрируют высокий уровень техники, отличное понимание игры и контроль мяча.

Хави Симонс — путь через аренду к прогрессу

Четвертую строчку рейтинга самых талантливых молодых футболистов занимает Хави Симонс.

Воспитанник академии «Барселоны» долгое время принадлежал «ПСЖ», однако именно переход в ПСВ позволил ему раскрыть потенциал. В нидерландском клубе он стал игроком основы и получил стабильную игровую практику.

Позднее Симонс перешел в «РБ Лейпциг», который традиционно считается отличной площадкой для развития молодых игроков.

Алекс Бальде — открытие «Барселоны»

Испанский защитник Алекс Бальде стал одним из главных открытий тренера Хави. Молодой футболист постепенно вытеснил из состава опытного Жорди Альбу и закрепился на позиции основного левого защитника.

Бальде отличается высокой скоростью, хорошим ускорением и качественной работой с мячом. Его прогресс позволил ему попасть в сборную Испании и принять участие в чемпионате мира.

Ламин Ямаль — феномен раннего дебюта

Ламин Ямаль стал одним из самых молодых игроков, попавших в топ молодых футболистов. В возрасте 16 лет он уже получил место в составе «Барселоны» и сумел установить рекорд как самый молодой автор гола в истории Ла Лиги.

Игрок также дебютировал за взрослую сборную Испании и сразу отметился забитым мячом.

Арда Гюлер — турецкий талант «Реала»

Турецкий полузащитник Арда Гюлер долгое время находился в центре трансферных слухов. Интерес к игроку проявляли ведущие европейские клубы, включая «Барселону» и «Реал».

В итоге мадридский клуб активировал пункт выкупа и подписал игрока. Особенность перехода заключалась в том, что сам Гюлер попросил добавить дополнительную сумму в знак благодарности «Фенербахче» за воспитание.

Уоррен Заир-Эмери — ранний прорыв в ПСЖ

Французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери сумел закрепиться в основном составе «ПСЖ» уже в 17 лет. Это особенно заметное достижение, учитывая уровень конкуренции в клубе.

Несмотря на юный возраст, он демонстрирует зрелую игру и уверенно действует рядом со звездными партнерами по команде.

Матис Тель — молодой форвард «Баварии»

Матис Тель стал известен после дебюта за «Ренн» в возрасте 16 лет. Его талант быстро привлек внимание ведущих клубов, и «Бавария» заплатила за него около 20 миллионов евро.

Несмотря на нерегулярное место в основном составе, Тель рассматривается как важная часть будущего мюнхенского клуба.

Эндрик — бразильский суперталант

Замыкает список бразильский нападающий Эндрик. Он считается одним из самых перспективных игроков своего поколения.

До окончательного перехода в мадридский «Реал» Эндрик выступал за «Палмейрас», где быстро стал одним из самых заметных молодых игроков бразильского чемпионата.

Значение награды Golden Boy

Одним из главных признаний для молодых игроков является премия Golden Boy. Она присуждается лучшему футболисту Европы младше 21 года. Победителя выбирают футбольные журналисты ведущих спортивных изданий.

В разные годы лауреатами становились такие игроки, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Матейс де Лигт. В 2023 году награду получил Джуд Беллингхем.