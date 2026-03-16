Уральская Сталь вновь запускает в Новотроицке акцию памяти

В преддверии 81 годовщины Дня Победы Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») даёт старт очередному ежегодному этапу социального проекта «Стена памяти». Это дань глубокого уважения фронтовикам Новотроицка, которые не дожили до юбилея Великой Победы.

С 2013 года проект проводится в канун Дня Победы при финансовой поддержке Уральской Стали и активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса. Фотоснимки фронтовиков принимают здесь на Советской-82 от новотройчан до 13 апреля, понедельник-четверг, суббота с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.

При передаче фотографии для сканирования работнику музея необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких сражениях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Заявители несут ответственность за достоверность и корректность данных, при себе необходимо иметь паспорт.

Как и в прошлые годы, собранный материал будет размещен на обновленной Стене памяти, которая в канун Дня Победы будет установлена на площади перед новотроицким политехническим колледжем. 9 мая здесь новотройчане смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить героев минутой молчания.