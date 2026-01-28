-18 C
В Оренбурге создадут ИТ-кампус мирового уровня «Школа 21»

Главное

Редакция Орен.Ру
В Оренбургской области запустят проект «Школа 21» для подготовки ИТ-кадров. Губернатор Евгений Солнцев и глава Сбера Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве.

Бесплатное ИТ-образование для региона

Новая площадка рассчитана на 300 мест. Проект поможет жителям региона бесплатно освоить востребованные цифровые профессии. Сбер выступает ключевым партнером этой инициативы.

Школа 21 в Оренбурге станет важным звеном в развитии местной экономики. Власти региона планируют внедрять современные методы обучения. Кроме того, проект обеспечит подготовку квалифицированных инженеров.

Уникальная методика обучения без учителей

Обучение в школе основано на методе «равный равному». Здесь нет традиционных учителей, оценок или лекций. Однако участники работают над реальными ИТ-проектами в группах.

Каждый студент старше 18 лет может поступить на курс. Сначала кандидаты проходят интенсивный отборочный этап — «бассейн». После этого лучшие студенты выбирают индивидуальный трек развития.

Перспективы трудоустройства и практики

Программа включает обязательную стажировку в ИТ-компаниях. Студенты изучают мобильную разработку, кибербезопасность и анализ данных. Поэтому выпускники получают актуальные навыки для рынка.

«Мы внедряем передовые цифровые решения в регионе вместе со Сбером», — заявил Евгений Солнцев. По его мнению, обмен опытом станет фундаментом подготовки специалистов.

В заключение, запуск кампуса запланирован в течение ближайших лет. Это позволит Оренбуржью стать крупным центром цифровых компетенций. Проект откроет новые карьерные возможности для молодежи.

