В Оренбуржье запускают маркетплейс для продажи активов банкротов

Редакция Орен.Ру
Оренбургская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по реализации имущества должников. Новый сервис «Витрина имущества банкротов» (ВИБ) упростит покупку активов через единую онлайн-платформу.

Цифровая платформа для торгов

Проект разработали эксперты ФНС совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека». Главная цель системы — сделать продажу имущества банкротов прозрачной и доступной. Площадка объединяет данные из разных торговых систем.

Маркетплейс работает как удобная витрина с актуальными объявлениями. Пользователи могут найти недвижимость, транспорт или оборудование в Оренбуржье. Система автоматически проверяет достоверность данных через Росреестр и ГИБДД.

Прозрачные условия для инвесторов

Сервис ВИБ исключает ошибки из-за человеческого фактора благодаря автоматизации. В каждом объявлении указана цена, статус объекта и прямая ссылка на торги. Кроме того, покупатели могут связаться с продавцом напрямую.

«Мы стремимся представить всю конкурсную массу в понятном виде», — отмечают организаторы. Для новичков на платформе предусмотрены услуги профессиональных агентов. Они помогут правильно оформить сделку и принять участие в аукционе.

Развитие регионального рынка активов

Оренбуржье вошло в число пилотных регионов Приволжского федерального округа. Реализация востребованного имущества поможет быстрее возвращать долги в бюджетную систему. Поэтому проект важен для экономической стабильности области.

В заключение, внедрение «Витрины» повысит эффективность работы с должниками. Новый инструмент привлечет широкий круг потенциальных покупателей и инвесторов. Продажа имущества банкротов станет привычным и безопасным процессом.

