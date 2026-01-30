В Оренбурге двое прохожих провалились под асфальт

Утром 30 января в Оренбурге произошел серьезный инцидент на улице Монтажников. Двое местных жителей пострадали в результате внезапного обрушения дорожного покрытия.

Провал асфальта в Оренбурге у пешеходного перехода

Дорожное полотно обвалилось прямо в районе пешеходного перехода возле дома №76. Под землей образовалась глубокая яма, заполненная горячей водой из-за повреждения теплотрассы.

Из-за густого пара пешеходы не заметили опасную ловушку. В результате провала асфальта в Оренбурге двое молодых людей оказались в котловане с кипятком.

Очевидцы происшествия помогли пострадавшим выбраться на поверхность. На место немедленно прибыли экстренные службы для оказания помощи и оценки ущерба.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств

Медики доставили пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний, в реанимационное отделение. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое из-за полученных термических ожогов.

Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело. Юридическая квалификация касается оказания услуг, которые не соответствуют установленным нормам безопасности.

Однако специалисты продолжают осмотр места инцидента. Кроме того, эксперты опрашивают свидетелей и представителей частной компании, владеющей данным участком тепловых сетей.

Личный контроль властей и восстановительные работы

Губернатор региона Евгений Солнцев взял ситуацию под личный контроль. Он распорядился оказать всю необходимую медицинскую поддержку пострадавшим горожанам.

Тем временем сотрудники полиции перекрыли движение на участке. Специалисты тепловых сетей приступили к откачке воды и локализации места утечки.

В заключение отметим, что прокуратура также инициировала проверку. Ведомство намерено оценить действия должностных лиц, ответственных за содержание коммунальной инфраструктуры.