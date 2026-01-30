Исследование показало, что генетика определяет 55% продолжительности жизни человека

Ключевое открытие, лежащее в основе более высокой оценки, заключается в разграничении «экзогенной» смертности — смертей от внешних причин — и «эндогенной» смертности, которая обусловлена внутренним биологическим угасанием, связанным со старением. Предыдущие исследования не разделяли эти факторы, что, по мнению ученых, размывало очевидный генетический вклад в продолжительность жизни.

«Более ранние исследования близнецов использовали статистические методы, эффективные для других признаков — таких как рост, артериальное давление и черты личности, — на которые не влияет экзогенная смертность», — отметил Алон. «Однако средняя продолжительность жизни уникальна тем, что на нее влияет экзогенная смертность. Поскольку причина смерти не фиксировалась в классических исследованиях близнецов, она не учитывалась в анализе».​

Пересмотренная оценка приводит наследуемость продолжительности жизни человека в соответствие с большинством других сложных физиологических признаков, которые обычно показывают около 50 процентов генетической детерминации, а также с данными, полученными на лабораторных животных.

Значение для исследований старения