Исследование показало, что генетика определяет 55% продолжительности жизни человека

Ваша ДНК может играть гораздо более важную роль в определении продолжительности вашей жизни, чем долгое время считали учёные. Исследование, опубликованное в четверг в журнале Science, показывает, что генетика определяет примерно 55 процентов вариаций продолжительности жизни человека — это более чем вдвое превышает прежние оценки, которые составляли от 20 до 25 процентов.
Исследователи из Института Вейцмана в Израиле под руководством аспиранта Бена Шенхара и старшего автора Ури Алона пришли к этому выводу, проанализировав данные исследований близнецов в Швеции и Дании и использовав математические модели для исключения смертей, вызванных внешними факторами, такими как несчастные случаи, инфекции и воздействие окружающей среды.
Статистический прорыв
Ключевое открытие, лежащее в основе более высокой оценки, заключается в разграничении «экзогенной» смертности — смертей от внешних причин — и «эндогенной» смертности, которая обусловлена внутренним биологическим угасанием, связанным со старением. Предыдущие исследования не разделяли эти факторы, что, по мнению ученых, размывало очевидный генетический вклад в продолжительность жизни.
«Более ранние исследования близнецов использовали статистические методы, эффективные для других признаков — таких как рост, артериальное давление и черты личности, — на которые не влияет экзогенная смертность», — отметил Алон. «Однако средняя продолжительность жизни уникальна тем, что на нее влияет экзогенная смертность. Поскольку причина смерти не фиксировалась в классических исследованиях близнецов, она не учитывалась в анализе».
Пересмотренная оценка приводит наследуемость продолжительности жизни человека в соответствие с большинством других сложных физиологических признаков, которые обычно показывают около 50 процентов генетической детерминации, а также с данными, полученными на лабораторных животных.
Значение для исследований старения
Исследование «имеет важные последствия для исследований старения», — написали Даниэла Бакула и Мортен Шейбю-Кнудсен из Копенгагенского университета в сопроводительной статье. «Существенный генетический вклад укрепляет обоснование для масштабных усилий по выявлению вариантов, связанных с долголетием, уточнению полигенных оценок риска и связыванию генетических различий с конкретными биологическими путями, регулирующими старение».
Хотя исследователи выявили некоторые гены, связанные с долголетием, включая варианты FOXO3, APOE и SIRT6, Эрик Вердин, президент и генеральный директор Института исследований старения Бака, отметил, что лишь немногие такие варианты были обнаружены повсеместно среди долгожителей. «Поиски не дали обильных результатов», — сказал он.
Образ жизни всё ещё имеет значение
Несмотря на значительную роль генетики, исследователи подчеркнули, что почти половина различий в продолжительности жизни по-прежнему зависит от факторов окружающей среды и образа жизни. По словам Алона, здоровые привычки, такие как физические упражнения, правильное питание и социальные связи, могут изменить генетически обусловленную продолжительность жизни человека примерно на пять лет.
«Генетика — это ещё не окончательный приговор», — объяснил Алон. Человек с генетической предрасположенностью прожить 80 лет может дожить до 85 при здоровом образе жизни или увидеть, как его ожидаемая продолжительность жизни снизится до 75 лет из-за неправильного выбора. «Но здоровые привычки не помогут вам дожить со 80 до 100, если ваша генетика определяет 80».
С. Джей Ольшански, почётный профессор эпидемиологии Иллинойского университета в Чикаго, который не принимал участия в исследовании, дал прямолинейную оценку: «У вас не так много контроля, как вы могли бы думать».