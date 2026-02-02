Трагедия в Оренбуржье: учебный борт не вернулся на аэродром

В понедельник, 2 февраля 2026 года, вблизи города Орск произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет Diamond DA40 потерпел крушение во время планового тренировочного полета. На борту находились три человека, включая опытного инструктора и двух молодых курсантов.

Детали крушения самолета Diamond в Орске

Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. По имеющимся данным, экипаж выполнял учебные маневры в штатном режиме. Однако около 10:40 по московскому времени борт внезапно исчез с экранов радаров.

Обломки машины обнаружили в районе поселка Джанаталап. Спасатели МЧС, прибывшие на место происшествия, констатировали гибель всех находившихся в кабине. Специалисты отметили отсутствие возгорания на месте падения, что упростило первоначальный осмотр конструкций.

Расследование и официальная реакция

Следственные органы уже начали проверку обстоятельств инцидента. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для выяснения причин падения. Эксперты изучают техническое состояние систем и погодные условия в момент катастрофы.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил глубокие соболезнования семьям погибших авиаторов. Поэтому власти региона пообещали оказать родственникам необходимую материальную помощь. Университет также подтвердил готовность поддержать близких своих студентов и сотрудника.

Память о погибших пилотах

В результате крушения погибли 36-летний инструктор Василий Ниваев и два курсанта. Тимофей Курдупов и Дмитрий Седов учились на старших курсах летного училища. Например, преподаватели отзывались о них как о перспективных и дисциплинированных будущих пилотах.

Кроме того, инцидент вызвал широкий резонанс в профессиональном сообществе. Летчики обсуждают надежность самолетов австрийского производства в зимних условиях эксплуатации. Однако окончательные выводы о виновности или технических сбоях будут сделаны только после расшифровки самописцев.

В заключение отметим, что полеты учебной авиации в данном районе временно приостановлены. Расследование трагедии, которой стало крушение самолета Diamond в Орске, остается на особом контроле Росавиации. Правоохранительные органы продолжают работу на месте падения обломков.