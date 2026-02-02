Google подтверждает борьбу с обходом ограничения фонового воспроизведения YouTube

Google подтвердила, что блокирует широко используемый способ обхода, который позволял пользователям без Premium-подписки слушать видео YouTube в фоновом режиме на мобильных устройствах. Это стало очередным шагом в продолжающихся усилиях компании по обеспечению соблюдения условий платной подписки.

Обновление, подтверждённое Google изданию Android Authority 29 января, блокирует возможность фонового воспроизведения в сторонних браузерах, включая Samsung Internet, Brave, Vivaldi и Microsoft Edge, для пользователей без подписки YouTube Premium. Теперь при сворачивании браузера или выключении экрана воспроизведение видео останавливается в течение нескольких секунд.

«Фоновое воспроизведение — это функция, предназначенная исключительно для подписчиков YouTube Premium», — заявил представитель Google. «Хотя некоторые пользователи без Premium ранее могли получить к ней доступ через мобильные веб-браузеры в определённых ситуациях, мы обновили систему, чтобы обеспечить единообразие на всех наших платформах».

Как работал обходной путь

На протяжении многих лет пользователи Android могли получить доступ к одной из самых востребованных функций YouTube Premium, просто открывая YouTube через сторонний браузер вместо официального приложения или Chrome. Это позволяло видео продолжать воспроизводить звук, пока пользователи переключались между приложениями или блокировали экран, фактически обходя требование ежемесячной подписки за $13,99. Тестирование, проведенное 9to5Google, подтвердило изменение: при доступе к YouTube через Samsung Internet без платной подписки воспроизведение теперь прекращается в течение нескольких секунд после выключения экрана. Пользователи сообщали о кратковременном появлении уведомления с текстом «MediaOngoingActivity» перед тем, как элементы управления медиа полностью исчезают. Ограничение, похоже, также затрагивает пользователей iOS, открывающих YouTube через Safari, при этом аналогичное поведение наблюдается на разных платформах. Часть более широкой стратегии борьбы

Этот шаг следует за агрессивной кампанией Google против блокировщиков рекламы, которая началась всерьёз в мае 2023 года и усилилась в 2024 и 2025 годах. Компания постепенно ужесточала контроль над бесплатными пользователями, пытающимися обойти функции Premium, в том числе через неофициальные клиенты YouTube и расширения для браузеров.

YouTube Premium, который стоит $13,99 в месяц для индивидуальной подписки или $22,99 для семейной, насчитывает сейчас примерно 125 миллионов подписчиков по всему миру. Сервис предлагает просмотр без рекламы, загрузку видео для офлайн-просмотра и воспроизведение в фоновом режиме в качестве основных преимуществ.

Реакция сообщества была критической. На Reddit пользователи обвиняют Google в намеренном ухудшении бесплатной версии, чтобы подтолкнуть к покупке подписки. Некоторые отмечают, что альтернативные способы обхода всё ещё существуют, хотя они требуют значительно больше технических знаний.

«Всё, что я могу сказать — всегда найдутся люди умнее тех, кто работает в Google, так что они найдут новые способы это сделать», — прокомментировал один из пользователей.