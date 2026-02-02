В Оренбурге открыли центр беспилотных систем

В понедельник, 2 февраля 2026 года, Оренбургская область сделала важный шаг к технологическому суверенитету. Глава региона Евгений Солнцев официально открыл научно-производственный центр «БАС». Проект реализован в рамках национального проекта по развитию беспилотной авиации.

Запуск центра БАС в Оренбуржье: задачи и возможности

Концепция новой площадки получила полную поддержку в Минпромторге России. Специалисты уже начали выпуск первых комплектующих для летательных аппаратов. Поэтому регион становится важным узлом для проектирования и сборки современной техники.

Центр объединяет исследовательские лаборатории и производственные цеха под одной крышей. Инженеры планируют создавать здесь инновационные модели для гражданских нужд. Кроме того, открытие предприятия обеспечит область новыми высокотехнологичными рабочими местами.

Применение новых технологий в экономике региона

Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул высокую точность и экономичность беспилотных систем. Например, аппараты уже помогают контролировать состояние газовых и нефтяных магистралей. Однако это лишь малая часть потенциала новой производственной базы.

В ближайшем будущем дроны начнут патрулировать лесные массивы для предотвращения пожаров. Также планируется внедрение беспилотников в сельское хозяйство и сферу строительства. В заключение отметим, что запуск центра БАС в Оренбуржье станет фундаментом для развития местной ИТ-отрасли.