В России сократили сроки обследований при подозрении на рак

Правительство России утвердило обновленную программу государственных гарантий на 2026 год. Документ устанавливает предельные сроки оказания медпомощи для пациентов с онкологическими диагнозами.

Проверка за три дня

Первичная консультация профильного специалиста теперь строго регламентирована законом. Если у пациента возникло подозрение на опухоль, врач обязан принять его в течение трех рабочих дней.

Это правило сокращает время ожидания и ускоряет начало терапии. Ранее сроки могли затягиваться, что негативно влияло на прогноз выздоровления. В 2026 году контроль за этим нормативом станет жестче.

Диагностика и госпитализация

Для проведения сложных исследований также ввели лимиты. Лабораторные и инструментальные тесты должны занимать не более семи рабочих дней с момента их назначения лечащим врачом.

Важным этапом является постановка под диспансерное наблюдение. Онколог обязан оформить все документы за три рабочих дня после подтверждения заболевания. Это гарантирует пациенту непрерывное медицинское сопровождение.

Кроме того, специализированная помощь в стационаре теперь доступна быстрее. С момента верификации опухоли до начала лечения должно пройти не более семи рабочих дней. Раньше этот период мог длиться до двух недель.

Таблица временных нормативов

Этап помощи Срок (раб. дни) Консультация специалиста 3 дня Диагностические исследования 7 дней Диспансерное наблюдение 3 дня Плановая госпитализация 7 дней

В заключение отметим, что новые сроки оказания медпомощи направлены на снижение смертности. Быстрая диагностика позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях. Такие меры значительно повышают шансы на успешную реабилитацию граждан.