Стартовал прием заявок для ИТ-специалистов на весну 2026 года

Минцифры России открыло прием заявлений на предоставление брони от срочной службы в рамках весеннего призыва. Сотрудники высокотехнологичных компаний могут подать документы через портал Госуслуги.
Сроки и процедура подачи
Основной этап сбора заявок от специалистов продлится до 6 февраля 2026 года. После этой даты работодатели должны подтвердить данные сотрудников в своих личных кабинетах до 11 февраля.
Министерство передает итоговые списки в Минобороны до 2 марта. Окончательное решение о праве на освобождение от службы примет призывная комиссия после 1 апреля.
Требования к кандидатам
Право на льготу имеют граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Главным условием остается наличие высшего профильного образования и работа в аккредитованной ИТ-организации.
-
Стаж работы в текущей компании должен составлять не менее 11 месяцев.
-
Если стаж меньше, специалист обязан устроиться на работу в течение года после окончания вуза.
-
Организация должна входить в реестр Минцифры и иметь действующую аккредитацию.
Кроме того, компания обязана подтвердить соответствие уровня зарплаты сотрудника средним показателям по региону или РФ. Это правило позволяет отсеивать фиктивно трудоустроенных лиц.
Ключевые даты призывной кампании
|Событие
|Срок выполнения
|Подача личного заявления
|До 6 февраля
|Подтверждение работодателем
|До 11 февраля
|Передача списков в Минобороны
|До 2 марта
|Начало работы призывных комиссий
|1 апреля
Поэтому сотрудникам важно заранее проверить актуальность своих данных в профиле. Однако право на льготу сохраняется только при продолжении работы в ИТ-секторе. В заключение напомним, что при увольнении компания обязана уведомить военкомат в течение двух недель.