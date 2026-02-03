Стартовал прием заявок для ИТ-специалистов на весну 2026 года

Минцифры России открыло прием заявлений на предоставление брони от срочной службы в рамках весеннего призыва. Сотрудники высокотехнологичных компаний могут подать документы через портал Госуслуги.

Сроки и процедура подачи

Основной этап сбора заявок от специалистов продлится до 6 февраля 2026 года. После этой даты работодатели должны подтвердить данные сотрудников в своих личных кабинетах до 11 февраля.

Министерство передает итоговые списки в Минобороны до 2 марта. Окончательное решение о праве на освобождение от службы примет призывная комиссия после 1 апреля.

Требования к кандидатам

Право на льготу имеют граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Главным условием остается наличие высшего профильного образования и работа в аккредитованной ИТ-организации.

Стаж работы в текущей компании должен составлять не менее 11 месяцев.

Если стаж меньше, специалист обязан устроиться на работу в течение года после окончания вуза.

Организация должна входить в реестр Минцифры и иметь действующую аккредитацию.

Кроме того, компания обязана подтвердить соответствие уровня зарплаты сотрудника средним показателям по региону или РФ. Это правило позволяет отсеивать фиктивно трудоустроенных лиц.

Ключевые даты призывной кампании

Событие Срок выполнения Подача личного заявления До 6 февраля Подтверждение работодателем До 11 февраля Передача списков в Минобороны До 2 марта Начало работы призывных комиссий 1 апреля

Поэтому сотрудникам важно заранее проверить актуальность своих данных в профиле. Однако право на льготу сохраняется только при продолжении работы в ИТ-секторе. В заключение напомним, что при увольнении компания обязана уведомить военкомат в течение двух недель.