Firefox позволит пользователям отключить все функции ИИ одним переключателем

Новая панель управления ИИ позволит пользователям настраивать пять функций на основе искусственного интеллекта по отдельности: переводы в браузере, автоматическое создание альтернативного текста для изображений в PDF-файлах, группировку вкладок с помощью ИИ, предварительный просмотр ссылок с ключевыми тезисами и доступ к чат-ботам через боковую панель, включая Anthropic, ChatGPT от OpenAI, Microsoft Copilot, Google Gemini и Le Chat Mistral.

«Мы слышали от многих, кто не хочет иметь ничего общего с ИИ. Мы также слышали от других, кто хочет действительно полезные инструменты ИИ», — заявил Аджит Варма, глава Firefox, по данным BleepingComputer. «Прислушиваясь к нашему сообществу, а также следуя нашей постоянной приверженности предоставлять выбор, мы создали элементы управления ИИ».​

Когда включен переключатель блокировки улучшений ИИ, пользователи не будут видеть всплывающие окна или напоминания о существующих или будущих функциях ИИ, и их настройки сохранятся после обновлений браузера. Представитель Mozilla сообщил BleepingComputer, что этот переключатель будет отключен по умолчанию, а функции, которые пользователи ранее включили, останутся включенными.