Firefox позволит пользователям отключить все функции ИИ одним переключателем

Mozilla объявила в понедельник, что Firefox 148, выход которого запланирован на 24 февраля, будет включать новый раздел настроек ИИ в настольной версии браузера, позволяющий пользователям блокировать все текущие и будущие функции генеративного ИИ одним переключателем. Опция «Блокировать улучшения ИИ» выполняет декабрьское обещание компании предоставить пользователям настоящий «выключатель» ИИ, поскольку разработчик браузера балансирует между своими амбициями в области ИИ и свободой выбора пользователей.
Централизованный центр управления настройками ИИ
Новая панель управления ИИ позволит пользователям настраивать пять функций на основе искусственного интеллекта по отдельности: переводы в браузере, автоматическое создание альтернативного текста для изображений в PDF-файлах, группировку вкладок с помощью ИИ, предварительный просмотр ссылок с ключевыми тезисами и доступ к чат-ботам через боковую панель, включая Anthropic, ChatGPT от OpenAI, Microsoft Copilot, Google Gemini и Le Chat Mistral.
«Мы слышали от многих, кто не хочет иметь ничего общего с ИИ. Мы также слышали от других, кто хочет действительно полезные инструменты ИИ», — заявил Аджит Варма, глава Firefox, по данным BleepingComputer. «Прислушиваясь к нашему сообществу, а также следуя нашей постоянной приверженности предоставлять выбор, мы создали элементы управления ИИ».
Когда включен переключатель блокировки улучшений ИИ, пользователи не будут видеть всплывающие окна или напоминания о существующих или будущих функциях ИИ, и их настройки сохранятся после обновлений браузера. Представитель Mozilla сообщил BleepingComputer, что этот переключатель будет отключен по умолчанию, а функции, которые пользователи ранее включили, останутся включенными.
Выполнение обещания генерального директора
Это объявление следует за декабрьским обязательством генерального директора Mozilla Corporation Энтони Энзора-ДеМео сделать ИИ в Firefox опциональным. «ИИ всегда должен быть выбором — чем-то, что люди могут легко отключить», — написал Энзор-ДеМео при назначении на должность генерального директора 16 декабря. Его назначение произошло в момент, когда браузеры вроде Firefox столкнулись с возобновившейся конкуренцией со стороны новых игроков, ориентированных на ИИ, таких как Perplexity, Arc и OpenAI.
Общая стратегия Mozilla в области ИИ
Предлагая возможность отказа от ИИ, Mozilla одновременно инвестирует в эту технологию. Согласно CNBC, президент Mozilla Марк Сурман формирует то, что он называет «альянсом повстанцев» — объединение стартапов и разработчиков, стремящихся сделать ИИ более прозрачным, при поддержке резервов примерно в 1,4 миллиарда долларов. Mozilla Ventures инвестировала в более чем 55 компаний, включая десятки стартапов в области ИИ.
Функция управления ИИ сначала появится в Firefox Nightly, а затем станет доступна всем пользователям настольной версии позже в этом месяце.