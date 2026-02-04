Почему выросли счета за тепло? Разъяснения Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Начисления за январь 2026 года уже появились в личных кабинетах клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Плата за отопление в среднем выросла на 36% по сравнению с декабрём.

Основные причины роста платежей

Три ключевых фактора повлияли на итоговую сумму в квитанциях.

Аномально холодная погода стала главным драйвером увеличения расходов. В январе жители Оренбурга, Орска, Медногорска и других городов области столкнулись с длительными морозами.

Средняя температура за расчётный период (25 декабря 2025 – 24 января 2026) составила –11,8 °C. В декабре она была –4,4 °C. Каждые минус один градус увеличивают потребление тепла примерно на 4,5%.

Изменение НДС также сказалось на стоимости. С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 425-ФЗ. Ставка НДС на тепловую энергию выросла до 22%. В результате цена одной гигакалории для населения увеличилась на 1,7%.

Удлинение расчётного периода добавило ещё один день. Показания общедомовых приборов учёта снимают 25-го числа каждого месяца. Поэтому январская квитанция охватывает 31 день (с 25 декабря по 24 января), а декабрьская — только 30 дней.

Почему суммы различаются даже в соседних домах

Потребление тепла фиксируют общедомовые счётчики. Поэтому итоговая плата сильно зависит от технического состояния дома.

Хорошо утеплённые здания, отрегулированные системы отопления и отсутствие перетопа показывают заметно меньшие объёмы потребления. Управляющие компании, которые следят за состоянием внутридомовых сетей, обычно обеспечивают более низкие начисления.

Кому положена субсидия

Если на оплату ЖКУ уходит более 22% совокупного дохода семьи (для отдельных льготных категорий порог ниже), можно оформить субсидию.

Заявление подают через личный кабинет на портале Госуслуги, в органах социальной защиты или в любом отделении МФЦ.

Куда обратиться за разъяснениями

Вопросы по начислениям за отопление можно задать несколькими способами: