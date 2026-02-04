На Уральской Стали стартовал уникальный обучающий проект

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») запустили образовательную программу подготовки управленческих кадров «Стальной лидер».

Старт программы состоялся на площадке новотроицкого филиала НИТУ МИСИС, объединил порядка двухсот представителей управляющей компании, комбината и новотроицкого трубопрокатного завода.

В своём обращении к участникам генеральный директор Денис Сафин сказал:

«Почти четыре года мы работаем вместе, в единой группе компаний. И с первого дня взяли курс на повышение эффективности и развития нашей команды, потому что люди — наша главная ценность. Сегодня мы даём старт важной инициативе «Стальной лидер». И это не просто обучающая программа для начальников участков. Они являются первым управленческим звеном, на котором держится производство. Программа поможет им посмотреть на свою работу по-новому. Я уверен, через год мы увидим не просто выпускников, а новое сообщество, которое вместе создаёт современную компанию мирового уровня».

Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв отметил:

«Наш мир меняется так быстро, что мы должны не просто успевать за ним, а быть впереди этих изменений, управлять ими и подстраивать под себя. Только эффективный руководитель может управлять процессом. Начальник участка — это та боевая единица, которая находится на острие общения с коллективом, принятия решений и ответственности. И наша ключевая задача не просто жить накопленным опытом, а меняться, чтобы у нас действительно были те резервисты, на которых можно положиться в любую трудную минуту, которые способны решать проблемы. Именно с такими лидерами возможно сделать компанию лидером металлургии, металлургии будущего».

Директор по организационному развитию и управлению персоналом управляющей компании Елена Корбут рассказала:

«Мы шли к запуску программы несколько месяцев. И это не просто новая образовательная программа — это инвестиция компании в своё развитие и своё будущее. В первую очередь успех любой компании — это люди. Мы осознанно инвестируем в тех, кто является опорой производства, является проводниками стратегии компании, готовы брать на себя ответственность, принимать решения в сложных ситуациях. Наша задача — создать для них возможности получать новые знания, которые сразу же можно применять на рабочих местах».

В течение образовательного года свои навыки будут прокачивать мастера, начальники участков и руководители среднего звена. Всего 160 человек. Им предстоит овладеть современными управленческими инструментами, научиться выстраивать сильные команды и отточить навыки по созданию безопасной среды на участках. Для эффективной работы сформированы 20 команд с наставниками.

Масштабный проект включает ряд этапов: обучение в очном и дистанционном формате по модулям прокачивания управленческих навыков, решений и ответственности, лидерских компетенций, по окончанию которых участники защитят авторские проекты по своим направлениям.