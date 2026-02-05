-21 C
Оренбург
6 февраля 2026 г.
Telegram VKontakte Youtube

Вооруженный мужчина ворвался в детский сад Бугуруслана

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов расследуют резонансное нападение в Бугуруслане, совершенное 5 февраля 2026 года. Неадекватный злоумышленник, вооруженный ножом, проник в здание дошкольного учреждения на улице Фрунзе.

Героизм воспитателя

Трагедии удалось избежать благодаря самоотверженным действиям сотрудницы детского сада Лии Галеевой. Женщина преградила путь нападавшему, пока другие работники прятали детей и вызывали подмогу.

Воспитательница получила телесные повреждения, защищая воспитанников от пьяного преступника. Врачи оказали ей медицинскую помощь, сейчас угрозы для ее жизни нет. Дети в результате инцидента не пострадали.

Расследование и меры

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. По предварительным данным, нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

  • Преступник выбил запасную дверь и вошел в здание.

  • Злоумышленника задержали подоспевшие сотрудники Росгвардии.

  • На момент атаки в помещении отсутствовала профессиональная охрана.

  • Администрация города планирует провести внеплановые проверки безопасности.

Однако слухи о закрытии всех детских садов города власти официально опровергли. Поэтому учреждения продолжат работу в штатном режиме под усиленным контролем. Кроме того, к расследованию причин плохой охраны подключилась прокуратура.

Детали уголовного дела

Статья УК РФ Суть обвинения
ст. 30, ст. 105 Покушение на убийство
ст. 293 Халатность должностных лиц

В заключение добавим, что ситуация находится под личным контролем главы региона. Данное нападение в Бугуруслане вызвало широкую дискуссию о необходимости обязательной вооруженной охраны в школах и садах.

Предыдущая новость
На Уральской Стали стартовал уникальный обучающий проект

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.