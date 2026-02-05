Вооруженный мужчина ворвался в детский сад Бугуруслана

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов расследуют резонансное нападение в Бугуруслане, совершенное 5 февраля 2026 года. Неадекватный злоумышленник, вооруженный ножом, проник в здание дошкольного учреждения на улице Фрунзе.
Героизм воспитателя
Трагедии удалось избежать благодаря самоотверженным действиям сотрудницы детского сада Лии Галеевой. Женщина преградила путь нападавшему, пока другие работники прятали детей и вызывали подмогу.
Воспитательница получила телесные повреждения, защищая воспитанников от пьяного преступника. Врачи оказали ей медицинскую помощь, сейчас угрозы для ее жизни нет. Дети в результате инцидента не пострадали.
Расследование и меры
Следственный комитет РФ уже возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. По предварительным данным, нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
-
Преступник выбил запасную дверь и вошел в здание.
-
Злоумышленника задержали подоспевшие сотрудники Росгвардии.
-
На момент атаки в помещении отсутствовала профессиональная охрана.
-
Администрация города планирует провести внеплановые проверки безопасности.
Однако слухи о закрытии всех детских садов города власти официально опровергли. Поэтому учреждения продолжат работу в штатном режиме под усиленным контролем. Кроме того, к расследованию причин плохой охраны подключилась прокуратура.
Детали уголовного дела
|Статья УК РФ
|Суть обвинения
|ст. 30, ст. 105
|Покушение на убийство
|ст. 293
|Халатность должностных лиц
В заключение добавим, что ситуация находится под личным контролем главы региона. Данное нападение в Бугуруслане вызвало широкую дискуссию о необходимости обязательной вооруженной охраны в школах и садах.