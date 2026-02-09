Оренбург усиливает меры по борьбе с последствиями снегопада

Снегопад накрыл Оренбург 8 февраля. Непогода продлится еще двое суток. В связи с этим уборка снега в Оренбурге перешла в фазу круглосуточного усиленного режима.

Мобилизация городских ресурсов

Мэр Альберт Юмадилов подтвердил готовность всех профильных ведомств. Службы работают с максимальной нагрузкой. Основной удар стихии пришелся на ночные и утренние часы.

Специалисты провели сплошную механизированную очистку дорог. Кроме того, рабочие обработали тротуары реагентами против гололеда. Власти вывели на улицы более 100 единиц спецтехники.

Приоритеты безопасности движения

Днем уборка снега в Оренбурге продолжится без остановок. Бригады сосредоточат усилия на расчистке ключевых транспортных артерий. Муниципалитет контролирует график работы звеньев техники.

Глава города призвал автомобилистов проявить повышенную бдительность. Важно соблюдать скоростной режим. «Водителям необходимо сохранять безопасную дистанцию», — подчеркнул Юмадилов.

В заключение отметим, что ситуация остается на контроле администрации. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты. Коммунальный сектор продолжит дежурство до окончания снегопада.