Ипотечный рынок Оренбуржья: рост долгов при сокращении выдач

К началу 2026 года совокупный долг оренбуржцев по ипотеке достиг 230 млрд рублей. Этот показатель вырос на 6%. Ипотечное кредитование в Оренбургской области демонстрирует сложную динамику.

Влияние льготных программ на спрос

За прошлый год банки выдали 15 тысяч кредитов на 55 млрд рублей. Однако число новых сделок упало на 21%. При этом объем выдач сократился лишь незначительно — на 2%.

Напротив, популярность «Семейной ипотеки» в 2025 году увеличилась вдвое. По данным ДОМ.РФ, жители получили 7 тысяч льготных займов. Общая сумма поддержки составила почти 28 млрд рублей.

Спрос подстегнули изменения в законодательстве. С 1 февраля вступило в силу правило «один льготный кредит на семью». Жители спешили заключить сделки до введения новых ограничений.

Прогнозы регулятора и условия рынка

Рыночная ипотека также показала умеренный рост. Управляющий отделением Банка России Александр Стахнюк отметил позитивное влияние ключевой ставки. Снижение инфляции позволит банкам и дальше смягчать условия.

«Ставки продолжат постепенное снижение», — уверен Стахнюк. По его мнению, это произойдет при условии замедления роста цен. Регулятор ожидает уменьшения инфляционных ожиданий у бизнеса.

Структура и параметры займов

Средний срок кредита в регионе вырос до 26 лет. Сумма займа также увеличилась с 2,9 до 3,7 млн рублей. Это отражает общий рост стоимости недвижимости в области.

Ипотечное кредитование в Оренбургской области ориентировано на квартиры. На них приходится 75% всех сделок. Остальные средства заемщики тратят на индивидуальное жилищное строительство.