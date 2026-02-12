Семейный подряд под следствием: Глава Нежинки и его сын в СИЗО

В феврале 2026 года правоохранительные органы ужесточили меры против влиятельной семьи в Нежинке. Теперь не только глава местного сельсовета Наби Османов, но и его сын Марат заключен под стражу.

Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе. Дело Наби и Марата Османовых объединяет обвинения в превышении полномочий и финансовых махинациях.

Растрата бюджетного топлива

Следователи возбудили уголовное дело против главы сельсовета в конце 2025 года. Чиновнику инкриминируют растрату с использованием служебного положения. Обвинение опирается на статью 160 УК РФ.

По версии следствия, Наби Османов использовал государственные ресурсы в личных целях. Он оплачивал бензин топливными картами сельсовета. Это происходило с декабря 2023 года.

Детали обвинения

Топливо предназначалось для служебного транспорта. Однако чиновник заправлял им частные автомобили. В списке машин фигурируют Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan.

Семья также заправляла за счет бюджета автомобиль «Нива». Общий объем похищенного бензина составил около 640 литров. Ущерб бюджету задокументирован.

Ужесточение меры пресечения

Изначально суд поместил чиновника под домашний арест. Однако Наби Османов нарушил установленные запреты. Прокуратура также заявила о давлении на свидетелей.

В январе 2026 года суд удовлетворил ходатайство прокурора. Главу сельсовета перевели в СИЗО. Это решение направлено на обеспечение объективности следствия.

Земельные махинации сына

Силовики задержали 39-летнего предпринимателя Марата Османова в феврале 2026 года. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Речь идет об особо крупном размере.

Следствие считает его участником организованной преступной группы. В нее входили должностные лица и представители садовых товариществ. Группа действовала более десяти лет.

Преступная схема

Злоумышленники использовали поддельные документы. Они приобретали муниципальные земли по заниженной кадастровой стоимости. Затем участки перепродавали по рыночной цене.

Период активности группы охватывает 2015–2026 годы. Марат Османов, по мнению следователей, играл ключевую роль. Суд отправил его в СИЗО до апреля.

Ход расследования

Дело Наби и Марата Османовых продолжает развиваться. Материалы по растрате топлива главой сельсовета уже переданы в суд. Слушания начнутся в ближайшее время.

Параллельно продолжается расследование земельных афер. Правоохранители задерживают других участников схемы в Нежинке. Круг подозреваемых может расшириться.